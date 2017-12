ALUR pagó $ 37 millones por aportes a cañeros tras mantenerlos 10 años en negro

La empresa ALUR , subsidiaria de Ancap, pagó al BPS $ 37 millones (US$ 1.300.000) por la deuda que se mantenía con los trabajadores de la caña de azúcar de Bella Unión, a quienes se les entregó un pago en negro durante 10 años, informó el programa Así nos va de Radio Carve.



Lo que se debió abonar por parte de ALUR surgió de una consulta realizada al BPS con el objetivo de regularizar la situación de los cañeros.



Los hechos se hicieron públicos tras una nota publicada por El Observador en mayo de este año. En la misma se detallaba que en 2007, bajo la presidencia de Daniel Martínez y la vicepresidencia de Raúl Sendic en Ancap, y con Leonardo De León como presidente de ALUR, se frenó un conflicto con los trabajadores de Bella Unión acordando un pago directo extra al salario. Esto implicaba un pago a 1.600 trabajadores de una partida anual de $ 7.500.



Ese pago, que continuó hasta 2017, implicó un gasto de US$ 400.000 al año para ALUR, pero no apareció en sus balances ni tampoco se hicieron los aportes correspondientes al BPS.



Tras la divulgación de la noticia, el hoy senador De León, dijo en mayo al programa Inicio de jornada de Carve que el pago figuraba en los balances como donación y que por eso no se hicieron aportes, ya que no era considerado una partida salarial.



Días después, en un comité de base del Frente Amplio, Sendic dijo que correspondía el pago a los cañeros y que no había que explicar por qué se hacía.



El entonces vicepresidente de la República dijo que lo cañeros de Bella Unión "eran los tipos que estaban más desguarecidos" al llegar al directrio de Ancap. "Sí señor, les pagamos un plus. ¿Por qué hay que explicar que le pagamos un plus a los cañeros y no hay que explicar por qué le perdonamos US$ 40 millones a (Daniel) Soloducho en el BROU?", se preguntó.



Ernesto Murro, hoy ministro de Trabajo y director del BPS cuando comenzaron los pagos en negro a los trabajadores de la caña de azúcar, restó importancia a la información y dijo en el programa Todas las voces de Monte Carlo Televisión que "concretamente estamos hablando de $ 7.500 por año, no se pagaban aportes y está mal y se va a corregir".



En ese momento también se expresó el Pit-Cnt. Desde la central de trabajadores se emitió un comunicado en el que se manifestó que"si se confirmara lo que se ha hecho público, sería lamentable, porque consideramos que todas las partidas deben estar gravadas".