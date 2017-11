Almagro recibió el Premio Mundial de la Paz

La World Jurist Association (WJA) concedió este miércoles en la isla de Aruba el Premio Mundial de la Paz al excanciller uruguayo y actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.



El premio fue entregado por Virginia Cervieri, presidenta del Capítulo Uruguayo de WJA, como coterránea y colega de Almagro, y por Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela.



"Como uruguaya, me llena de satisfacción que un compatriota haya alcanzado una posición tan importante como es la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esto es un mérito personal del Dr Almagro, pero también de la cultura, de los valores y la personalidad que constituyen la identidad misma de mi pais. En esa linea, el Dr Almagro en el ejercicio de su cargo en OEA, ha defendido y honrado los mas caros valores que le legara al mundo moderno la Revolución Francesa, como son la Libertad, la Igualdad, la Fraternidad y la República", dijo Cervieri.



"Su postura al frente de la OEA en diferentes ocasiones, pero en particular, su actitud justa y valiente frente a la oprobiosa situación que esta viviendo el pueblo de Venezuela, no dejan dudas sobre su profundo compromiso democrático y libertario", agregó.

Hay a quien le es +fácil condenar dictaduras de derecha que de izquierda y viceversa, tenemos que velar x democracia y DDHH sin distinciones pic.twitter.com/SUnfXNBmay — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 1 de noviembre de 2017

El presidente de la WJA, el venezolano Franklin Hoet, dijo días atrás a El País que con un estilo "sosegado" y "con mucho convencimiento", Almagro ha denunciado al gobierno del presidente Nicolás Maduro por lo que "le estamos muy agradecidos".



La distinción que recibió Almagro, la WJA la había entregado por última vez al expresidente sudafricano, Nelson Mandela en su propio país. Antes la había recibido el exprimer ministro británico, Winston Churchill.



La WJA es una asociación no gubernamental sin fines de lucro que reúne a juristas de todo el mundo, jueces, académicos, abogados, y demás profesionales ligados al área del derecho, y tiene capítulos nacionales en los cinco continentes. WJA fue fundada en Estados Unidos en 1963 y cuenta con estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas. Su sede está en Beteshda, en el estado de Maryland, Estados Unidos.



"Hoy más que nunca la presión se ha hecho sentir. Nunca el régimen había estado tan desacreditado. El gobierno se sabe muy limitado, sus alas las tiene recortadas por la falta de financiamiento. Está aislado. Llegan más compañías aéreas a Cuba que a Venezuela. La oposición siente frustración, pero el gobierno va a reventar por una implosión aunque cuándo no se sabe", señaló Hoet.