Polémica por concurso de resistencia al alcohol: MSP cita al organizador del evento

Un boliche montevideano realizó una polémica convocatoria de resistencia al alcohol y las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IMM) trabajan con sus asesores jurídicos para evaluar qué acciones se pueden tomar. Además, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Junta Nacional e Drogas citaron para hoy a las 18 horas al organizador, según dijeron a El País fuentes oficiales.



El Observador informó hoy que se trata del "Primer Torneo Nacional de Bebida", una convocatoria realizada por el bar Garito, en Rivera y Luis Alberto de Herrera. Unas 80 personas podrán inscribirse en grupos de cuatro: ganará el grupo que de forma equitativa termine con 24 litros de cerveza, 4 litros de caipiriña, 2 litros de whisky, 2 litros de grapa y un litro de tequila. La condición es beber todo eso sin vomitar ni pasar más de cinco minutos en el baño.



El prosecretario de la IMM, Christian Di Candia, habló esta mañana del tema entrevistado en el programa Inicio de Jornada de radio Carve.



“Es un disparate, una locura”, fue lo primero que dijo el jerarca. Y explicó que lo que la comuna ha hecho por el momento es “solicitarle a los asesores jurídicos los informes para saber si corresponde y hay campo de acción de la IMM o corresponde si actúe otro organismo”.



Eso desde el punto de vista formal, dijo. Y agregó que “desde el punto de vista informal vamos a evaluar si corresponde citar a los responsables y conversar con ellos”.



“Entiendo que hay una promoción del consumo de alcohol que puede entenderse como no sana, vamos a ver qué dicen los informes jurídicos”, agregó Di Candia, porque “hay alevosamente un llamado a un consumo abusivo” de alcohol.



Di Candia dijo que el hecho de que desde la comuna se pueda prohibir la convocatoria, dependerá de los informes jurídicos de los asesores.



La senadora nacionalista Verónica Alonso, que integra la comisión que trabajó en el proyecto de ley que busca hacer frente al consumo abusivo de alcohol, también habló del tema con la emisora y dijo que está “asorada”.



“No sabía si esto era broma o era en serio”, señaló, “la estupidez no tiene límite, no sé cuál es la calificación además de irresponsabilidad”.



Es “peligroso, preocupante, por lo que alguien es capaz de generar y que otros son capaces de sumarse a esta situación”. La senadora recordó que el proyecto de ley que busca combatir el consumo abusivo de alcohol y que está a estudio en el Parlamento, “establece la prohibición de concursos y torneos que promueva la ingesta de bebidas alcohólicas”.



Para Alonso la convocatoria de este bar “carece de sentido común” y demuestra que “se hace necesario legislar contra el consumo abusivo” de alcohol.



“¿Qué pasa si se muere alguien en una de estas situaciones?”, se preguntó.



Y agregó que “no podemos mirar para el costado (…) Tiene que intervenir el MSP, los controles que se hacen por parte de la IMM, tiene que haber controles mas allá de una ley”.



En el proyecto de ley ponemos esta prohibición, y también está el tema del registro, el que venda va a tener que llevar una capacitación, un control y no cualquiera puede vender alcohol”, añadió. “En este caso estaría más que retirada su licencia por lo que está haciendo” el dueño del boliche, opinó.



Denis Esquivel, socio de El Botón Rojo, empresa que organiza el evento, dijo a El Observador que cada participante deberá pagar $3.000 y dar algunos datos, como su número de cédula y el nombre de la emergencia médica de la que es socio. Aseguró que desde la organización están "tomando todas las medidas de seguridad".



"Está todo cubierto. Desde la asistencia médica, hasta la limpieza, por si alguno vomita", agregó Esquivel. Y explicó que una de las reglas establece que "cada mesa contará con dos recipientes en caso de que algún participante se sienta mal y tenga necesidad de regurgitar".



Esquivel dijo que este será el primero de otros torneos parecidos. En este caso el equipo ganador se llevará $52.000 y pasará a la final, que se hará entre los ganadores de cada competencia y cuyo vencedor obtendrá un premio de $120.000.



RELACIONADAS Gobierno profundiza lucha contra consumo de alcohol By EL PAIS Gobierno profundiza lucha contra consumo de alcohol Gobierno profundiza lucha contra consumo de alcohol By EL PAIS Gobierno profundiza lucha contra consumo de alcohol Gobierno profundiza lucha contra consumo de alcohol By EL PAIS Gobierno profundiza lucha contra consumo de alcohol Gobierno profundiza lucha contra consumo de alcohol By EL PAIS Gobierno profundiza lucha contra consumo de alcohol Gobierno profundiza lucha contra consumo de alcohol