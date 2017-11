"No aguanta el viento": Mujica se tomó con humor inconveniente al recibir distinción

El expresidente José Mujica se tomó con humor un inconveniente que tuvo al recibir el primer Doctor Honoris Causa de la Universidad Federal de Pampa, en la ciudad de Santana do Livramento.



Según informó Montevideo Portal en base a Jornal Sul 21, Mujica tuvo problemas para colocarse el sombrero distintivo del centro educativo. "No aguanta el viento", dijo el expresidente.



Luego, en su discurso, dedicó la distinción a "todos los de mi generación que no tuvieron la oportunidad de ir a la Universidad", para luego agradecer la distinción a "todo el pueblo brasileño".