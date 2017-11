Agó Páez dispuesta a pelear por Casapueblo

El abogado agregó que su clienta seguirá ocupando el lugar que tiene en Casapueblo desde hace décadas y que no compartirá ningún otro espacio que le designe la viuda del pintor.

El letrado explicó a El País que su clienta sí fue desalojada de Casapueblo, rechazando de esta manera las explicaciones brindadas por el abogado que representa los intereses de la viuda Annette Heussen. Barla recordó que el artista, cinco días antes de fallecer, modificó el contenido de su testamento legando el usufructo de Casapueblo a su viuda y tercera esposa.

A su vez, explicó que el bien ubicado en la ladera oeste del lomo de Punta Ballena no es ganancial de la viuda, por lo que el mismo pertenece a sus hijos, entre ellos la propia Agó. Su clienta, dijo Barla, es accionista junto a su hermana Mercedes de la firma Tinsatur Sociedad Anónima, empresa que tiene a su cargo la explotación de los bienes en venta en el taller Páez Vilaró.

Toda la vida.

Agó Páez remitió un comunicado a El País en el que fijó su posición respecto a la polémica que mantiene con el resto de su familia. En el mismo, recordó que desde que tenía tres años de edad fue motivada a pintar por su padre.

"Hace 45 años realicé mi primera exposición en Casapueblo. Mi padre creó para mí un espacio para que tuviera un lugar donde exponer y vender mis obras, fueron testigo de esto mis hermanos, mi madre, mis abuelas, Verónica Algorta su segunda mujer, y todos los empleados que pasaron por allí. No solo tuve este rincón que mi padre creó para mí, sino que además ayudé y trabajé toda mi vida para el atelier y museo de mi padre, además de trabajar en la pintura del avión, de los miles de murales, esculturas y escuelas".

"Papá murió y yo casi me muero con él. Al volver a Casapueblo, luego de estar internada y gravísima, me encontré con que la hermana de la viuda me había tirado mis obras de arte, mis libros, esculturas y todas mis cosas por el piso", agregó la artista.