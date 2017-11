AFE pagó US$ 800.000 por camiones no utilizables

Dos camiones "biviales" con grúa y caja volcadora que AFE presentó en 2015 y que costaron US$ 803.642, no funcionan adecuadamente y es difícil que pueda haber un resarcimiento porque la empresa española que los entregó está en concurso. La adjudicación fue resuelta por el directorio que presidía Jorge Setelich el 16 de septiembre de 2013, luego de que se analizaran las ofertas de una empresa uruguaya y de la española ITK Ingeniería S.A. que resultó adjudicataria. Estos vehículos, marca Renault, deberían poder circular tanto en vías férreas como en carreteras, pero en estas ya se comprobó técnicamente que no lo pueden hacer y está en duda que puedan hacerlo sobre rieles. La empresa pública pagó prácticamente todo el precio de las unidades que fueron presentadas el 19 de agosto de 2015 en un acto realizado en la Estación Peñarol al que asistió el ministro de Transporte, Víctor Rossi.

El director blanco de AFE, Alfonso Lereté, propuso el viernes pasado que se conformara una comisión investigadora para analizar lo ocurrido, pero el presidente Wilfredo Rodríguez y el vicepresidente Luis Rivero rechazaron el planteo y argumentaron que AFE, a través de sus servicios jurídicos, intentó todo lo posible para subsanar el daño.

El 18 de noviembre de 2016 se realizó una inspección por parte de la Dirección Nacional de Transporte para determinar si los vehículos podían circular en rutas nacionales. El director de la División Ingeniería de Transporte, José Larramendi, elaboró un informe que estableció que las unidades "no cumplen con los pesos máximos permitidos", por lo que se determinó que "la circulación de los vehículos en condiciones reglamentarias los inhibe de transportar carga útil". Así consta en un informe que la Asesoría Jurídico-Notarial de AFE elevó a la Secretaría General. A su vez, el técnico Julián Álvarez determinó que existía un exceso de peso en el eje delantero de ambos vehículos, de aproximadamente 1500 kilos en cada caso. "Sin perjuicio de otros incumplimientos, se advierte que ITK Ingeniería incumple el objeto del contrato, al no ajustar los camiones biviales a las pautas técnicas fijadas en el Anexo y al no cumplir con la finalidad por la cual fueron adquiridos", señala el documento.

El 9 de diciembre pasado, AFE intimó a la proveedora a presentar diversa documentación técnica, el denominado "Test Report", y un detalle de las adaptaciones que se le hubieran hecho a los vehículos.

ITK no respondió los pedidos y se realizaron dos audiencias de conciliación (en junio y julio), paso previo necesario para que AFE realizase una demanda civil contra la empresa española. En la primera audiencia el representante de la firma española informó que esta se encontraba en concurso judicial.

La conclusión de los asesores jurídicos de AFE es clara. "Ha existido mala fe de ITK Ingeniería S.A. al no comunicar a AFE el concurso que fue declarado el 18 de noviembre de 2016. (...) La situación de declaración de concurso de ITK Ingeniería S.A. hace que sea casi imposible que dicha empresa responda al incumplimiento contractual configurado. (...) Por lo tanto, si es de interés de la superioridad ver si existe la posibilidad de denunciar este crédito ante el concurso, será necesario realizar una consulta a un estudio jurídico especializado en España. Sin perjuicio de lo expuesto, es posible iniciar acciones legales en el territorio nacional", dice el informe. De todas formas, reconocen los abogados, esas acciones son "de difícil éxito en el plano reparatorio, dada la insolvencia patrimonial de ITK Ingeniería S.A.". El informe señala que "lo que prevé nuestro Derecho puede ser muy auspicioso en la teoría pero en los hechos puede traducirse, ante la insolvencia de ITK Ingeniería S.A. en que AFE jamás pueda cobrarse lo abonado al tercero (...) así como el cobro de multa".

Fabricante intentó desligarse de la falla

AFE encargó un informe a Larramendi luego de que sus técnicos e ITK discreparan sobre las posibles razones de los problemas técnicos. ITK adujo que los problemas se podrían haber debido a "una mala manipulación" durante el transporte de las unidades, pero los técnicos de AFE entienden que no aportó "ningún elemento" en ese sentido. Las unidades fueron transportadas desde Bilbao a Montevideo y en ese trayecto la responsabilidad era de ITK.