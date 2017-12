"Si AFE estuviera bien dirigida, estaría en condiciones de transportar todo lo de UPM"

La Unión Ferroviaria (UF) se mostró preocupada por la decisión de otorgar a UPM la compra y manejo del tren que transportará la producción de la nueva planta al puerto de Montevideo.



El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, informó ayer que UPM comprará sus locomotoras y vagones para transportar la producción de celulosa desde su nueva planta, y que el ferrocarril será operado por una empresa privada, contratada por la multinacional y no estará a cargo de AFE.



Mariano Pouso, secretario general de la UF, dijo a El País que lo anunciado por Rossi "es una neta privatización" y que se está "tejiendo alianzas" con el movimiento sindical para "poder enfrentar" la situación "a un nivel que nos supera a nosotros como el pequeño sindicato que somos".



Según el dirigente sindical, la posición de la UF sobre el tema es "la misma que tiene que el Pit-Cnt con respecto a la defensa de las empresas públicas y contra las privatizaciones", por lo que se buscará "organizar de alguna manera a los trabajadores y defender la soberanía nacional", para lo que necesitará el posicionamiento de la central sindical.

"Estamos hablando de 273 kilómetros de vía concesionada, una operadora que es 100% privada, mantenimiento y reparación concesionados. El sindicato tiene una doble estrategia: la organización de la clase trabajadora por un lado y después, en el marco del movimiento sindical, la lucha contra los procesos de privatización, que no solamente se dan en AFE", indicó.



Pouso señaló que "es preocupante cómo se pierde soberanía, cómo se realizan concesiones, cómo la inversión la terminamos pagando nosotros".



En este sentido, recordó que en el contrato de inversión de UPM, en lo que refiere al proyecto ferroviario, la empresa finlandesa "tiene prioridad de uso sobre la línea" y "tiene que correr determinada cantidad de trenes".



"Supongamos que mañana AFE logra una conexión con un silo al costado de la vía. Bueno, tiene que avisarle (a la multinacional) y UPM tiene que autorizar esa obra, y en realidad UPM no pone un peso para la obra ferroviaria, lo único que pone son exigencias, todavía tiene prioridad de uso y de modificación. ¿Eso cómo se llama? Pérdida de soberanía", sentenció.

"Además lo ponen como 'la UF está en contra que haya más trabajo y más producción' y no es el sentido nuestro, lo que planteamos es que esto mismo se podía haber hecho a través de la empresa pública. Es una decisión política del gobierno el realizarlo bajo una privatización", criticó Pouso.



El secretario general de los ferroviarios aseguró que "si durante todos estos años de la era progresista se hubiera preparado a AFE para desarrollarse, si se hubieran hecho inversiones serias, si hubiera estado bien dirigida la empresa, hoy estaba en condiciones de transportar todo lo de UPM, pero no se hizo. Ni siquiera compraron una locomotora. ¿Cómo se pretendía que AFE pudiera enfrentar una cosa así, que se viene discutiendo hace años?".



Relató que cuando se terminó de construir la primera planta de la finlandesa, "ya estaban hablando de la segunda", pero sin embargo "no se hicieron inversiones, lo que se hizo fue desmantelar AFE. Había un plan y en el plan no estaba la empresa pública".

Sobre la articulación con el Pit-Cnt, Pouso señaló que en el congreso de la central sindical que se llevará a cabo en mayo se planteará esta situación, ya que "la coyuntura de la región y el país está cambiando" y por este motivo el movimiento sindical "tendrá que analizarlo y tomar posición en este tema", aunque indicó que "lamentablemente hay compañeros que entienden que algunas de estas cosas no son privatizaciones".



"Nosotros vamos a las reuniones por distintos temas de negociación colectiva donde participan personas del gobierno, la OPP, ministros, las mismas autoridades de AFE y ellos entienden que estos temas no son privatizaciones. Si las vías las administra un privado por veintipico de años, si el puerto se lo dan por 30 años a un privado, si todos los trabajadores están bajo el derecho privado, si la operadora es privada, si el que arregla las vías es privado, ¿cómo se llama eso? Es una privatización", concluyó el dirigente sindical.