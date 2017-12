Adeom: problema de la basura se solucionará "recién una semana después del 6 de enero"

En la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) no son optimistas respecto al tiempo que tomará solucionar el problema de la basura acumulada desde el 24 de diciembre.



En declaraciones a Radio Monte Carlo, la secretaria general del sindicato, Valeria Ripoll, sostuvo que "recién después de la semana siguiente al 6 de enero los compañeros podrán recuperar la situación de la limpieza en Montevideo".



"Si tu ya venís mal, Montevideo se va a ver sucia igualmente, sobre todo en algunas partes que por lo general son más visibles más rápidamente. La Unión es una de las zonas donde realmente hay un problema respecto a la recolección y que todavía no está al día", informó la dirigente.



Ripoll señaló que "algunos lugares no se van a poner al día el 31" de diciembre, lo que implicará un aumento de basura posterior, debido a los festejos de Fin de año y Año nuevo.



"No es un fin de semana habitual, evidentemente hay más basura y va a estar complicado ponerse al día antes del 6 de enero", lamentó la sindicalista.

Desde la Intendencia de Montevideo consideran que es posible dejar la ciudad en condiciones para la noche del 31 de diciembre y al amanecer del 1° de enero.



Desde la comuna se adjudicó la situación a la cantidad de contenedores que fueron incinerados en la noche del 24 de diciembre y a "la capacidad de consumo de los uruguayos", que "está creciendo en todos los barrios", según dijo el intendente Daniel Martínez.

Ripoll había dicho a El País que "no es verdad que haya más basura que en otros años, si la Intendencia pensó en un plan de contingencia, si existió, no funcionó".



Adeom había alertado en dos ocasiones sobre lo que podía suceder en las fiestas si no se establecía un correcto plan de contingencia. La Intendencia esperaba un 30% más de basura en la calle, pero el aumento alcanzó el 50% respecto al año anterior.