Acampan y venden tortas fritas en la IMM

Desde hace 15 días, la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot) mantiene un campamento frente a la Intendencia, sobre 18 de Julio y bajo la mirada escudriñadora del intendente Daniel Martínez, quien tiene su despacho en el segundo piso del Palacio Municipal.

Allí colocaron un ómnibus de Coetc en el que duermen, preparan alimentos y se resguardan los días de lluvia. Pero también tienen un toldo, mesas y sillas sobre la avenida. Se sustentan con los aportes que reciben de los agremiados a Ascot, y con tortafritas y agua caliente para el mate que venden "a voluntad".

Disponen de un baño químico sobre 18 de Julio y han recibido varios apoyos. Por ejemplo, del sindicato de Acodike, que les ha facilitado garrafas para que puedan cocinar.

"Vamos a estar aquí hasta que sea necesario, hasta que nos den una respuesta a nuestros reclamos", advierte José Pascale, chofer de Ucot e integrante de la mesa de Ascot.

Luego de mucho reclamar, lograron que hoy, a las 14 horas, los reciba la Intendencia. Aunque son escépticos porque —dicen— han sido "engañados" tanto por la comuna como por el Ministerio de Trabajo.

Ximena Comesaña, guarda de Coetc y también delegada de Ascot, dijo a El País que continúa habiendo 21 personas en la bolsa de trabajo de la ex Raincoop. Y recuerda que la Intendencia prometió, hace más de un año, trabajo para todos los integrantes de la desaparecida cooperativa.

"Pedimos la extensión del seguro de paro y al no tener respuestas, tomamos la medida. Pusimos este cantón acá en la puerta de la Intendencia para tener una charla con Daniel Martínez, que todavía no se ha dado. Después de una semana y pico de estar acá, Martínez nos dio una entrevista para mañana (por hoy). Nos dijo que hay varias cláusulas del contrato que los compañeros habían firmado sobre las que él no estaba al tanto. Hay un incumplimiento, porque hay que darle trabajo a estas 21 personas", comentó Comesaña.

En tanto, José Pascale, chofer de Ucot y también integrante de la mesa de Ascot, dice que le preocupa que lo que ocurrió con Raincoop pueda sucederle a otra empresa. "No hay nada claro. Puede caer otra cooperativa u otra empresa, porque hay varias que están en riesgo. Podemos hablar de Copsa, por ejemplo", indicó.

Puestos de trabajo.

La propuesta de reforma del transporte presentada este año por la Intendencia a los cooperativistas va más allá de la reducción del número de guardas.

Según informaron fuentes del sector a El País, la iniciativa implica la disminución de un 27% de puestos de trabajo en el sistema, lo que se lograría incrementado, de forma gradual, el porcentaje de flota en régimen de conductorcobrador. Además de los 1.498 guardas que se pretenden quitar del sistema en siete años, la reforma prevé sacar 188 administrativos y directores, 261 inspectores y 94 trabajadores de taller.

"Sabemos que la reestructura se viene, pero es mentira que le quieran dar una solución al usuario y a los trabajadores. Andá a decirle a una máquina de boletos que ayude a una señora embarazada, que le agarre y le suba el bolso. Andá a decirle a la maquinita que ayude a una abuela de bastón", dice Pascale.

Acampantes en el centro.

"QUEDÉ SIN NADA" Luis Alberto Rodríguez - Extrabajador de Raincoop.

"Yo perdí todo lo que tenía, hasta la familia. No tengo trabajo, ya no cobramos el seguro y no tengo ni sociedad médica", dice Luis Alberto Rodríguez, uno de los 21 trabajadores que continúan en la bolsa de trabajo de Raincoop, mientras muestra que tiene ambos pies inflamados. "No he ido al médico porque no tengo sociedad", señala.

Rodríguez dice que aportó a la Caja durante 38 años y que ahora "quedó sin nada".

Hay más en riesgo José Pascale - Chofer de Ucot.

"No hay nada claro y nos preocupa el presente. Puede caer otra cooperativa u otra empresa. Porque hay varias que están en riesgo. Podemos hablar de Copsa, por ejemplo. El sistema metropolitano de transporte está en crisis. Y lo quieren solucionar haciendo una reestructura violenta con los trabajadores y nuestros salarios. Pero hay directores también en las empresas y no se habla de sus salarios".

Fuentes de trabajo Ximena Comesaña - Guarda de Coetc.

"Otro de los motivos por los que estamos acá es porque el intendente Daniel Martínez salió a decir a la prensa que vamos a perder 1.800 fuentes de trabajo en el transporte, entre guardas, inspectores y otras funciones. Lo que queremos negociar es cómo se va a hacer la transición, una reestructura que pretendemos que se haga naturalmente, que la gente se pueda ir jubilando. Dicen que se hará en tres años; no queremos que sea de golpe".