Abran los ojos

El propósito del mandatario y de quienes han trabajado con él en esta iniciativa es loable. ¿Acaso alguien podría estar en contra de una iniciativa que ofrezca mejores herramientas para luchar frontalmente contra el flagelo del alcoholismo?

Lo que también sería relevante es que el presidente y quienes le asesoran en este tema nos explicaran a los que tenemos nietos o hijos adolescentes por qué razón el Estado no cumple hoy con su deber de observar el estricto cumplimiento de normas vigentes desde hace ya tiempo y que, al menos en la noche montevideana, son letra muerta.

Hay normativa que prohíbe expresamente la venta de alcohol en locales donde asisten menores de edad. ¿Por qué entonces es vox populi que en muchas de las denominadas fiestas Plus 15 y Plus 16, a las que asisten menores de edad, se vende cerveza, tequila y vodka? ¿Por qué los cuerpos inspectivos que deben controlar que eso no suceda no cumplen con su tarea? ¿No ven lo que todos ven? ¿No lo quieren ver? ¿Están tan distraídos que no ven que hay muchachos y muchachas, menores de edad, claramente alcoholizados en estas fiestas, muchas de las cuales son montadas por empresas que organizan viajes para estudiantes?

¿No saben los inspectores del Estado que en las barras, además de refresco, se venden sin control bebidas energizantes y, de paso, alcohol y algunas otras sustancias adictivas? Los muchachos que van, y que entran sin que nadie les pida siquiera una cédula, saben dónde se consigue qué y por dónde entra el alcohol y la droga. Las autoridades, ¿están tan dormidas que no ven lo evidente?

En algunos colegios ya hay reportes de alumnos de segundo y tercero de liceo que, después de alguna de estas fiestas, llegan en condiciones deplorables a la mañana siguiente. Los padres deberían hacer su tarea, y son los primeros responsables. ¿Y el Estado? ¿Por qué no controla la llegada de menores de edad alcoholizados a locales bailables, tras las denominadas "previas", y la venta de al-cohol en barras que, en ocasiones, hasta son atendidas por menores de edad (trabajando de noche, sin permiso de sus padres y en negro)?

¿Nadie le va a decir al presidente Vázquez, que no tiene edad para andar recorriendo boliches, lo que está pasando en la noche con los menores y el alcohol?

¿Nadie le va a explicar que si el Estado no controla estos abusos precoces, que generan hábitos de consumo y abuso para toda la vida, no habrá ley holística que saque a nuestros muchachos de esta adicción?

¿Nadie va a llamar a responsabilidad a los inspectores que no ven lo que todos saben, o los que organizan fiestas en las que sucede lo que está prohibido por ley?

¿Qué van a esperar para actuar? ¿Que un menor o una menor de edad mueran a causa de un coma alcohólico? ¿Hace falta eso para que vean lo que sucede frente a las narices de todos? Ojalá que no.

