Caso María: abogadas aseguran que la madre incumple resolución de la justicia española

Las abogadas del padre de la niña que era obligada a volver a España emitieron un comunicado en el que indican que "existe una resolución judicial española, firme, que obliga" a María, madre de la niña, a llevarla nuevamente a Lleida (España).



En el documento al que tuvo acceso El País, las abogadas expresan que María "está incumpliendo flagrantemente" la resolución.



Además indicaron que la madre de la niña no instó "actuación judicial alguna en España" desde que se admitió el recurso de revisión en Uruguay, lo que consideraron "especialmente sorprendente en lo que se refiere al proceso penal derivado de la denuncia por supuestos abusos y maltratos".



El caso se inició luego de que María llegara a Uruguay con su hija como todos los años para pasar vacaciones. Durante ese tiempo notó que la niña presentaba actitudes extrañas que podrían indicar un abuso sexual.



La psicóloga le confirmó a la madre que veía en la niña indicadores de abuso sexual por parte del padre. También consultó a otra psicóloga y sexóloga, quien coincidió en el diagnóstico.



María entonces decidió que no quería volver a España porque además sufría maltrato por parte de su pareja. El padre, sin embargo, no estuvo de acuerdo con la decisión y no le otorgó la custodia total de la niña, por lo que se determinó que ambas debían volver a España.



Dado que se constataron las agresiones por parte del padre a su pareja, la Justicia decidió que si bien María debía volver, el hombre tenía que estar dispuesto a acatar una orden de restricción, la que tras un tiempo terminó aceptando, lo que conllevó a que se le diera un tiempo límite para que ambas regresaran a España.



Semanas atrás sin embargo, la Suprema Corte de Justicia aceptó el recurso de revisión presentado por la madre y dispuso una medida cautelar, lo que generó que la restitución fuera suspendida "transitoriamente" hasta que se analizara la documentación entregada.



El motivo fue que la madre de la menor cuestionó el accionar de su defensor público, quien fue denunciado por presuntamente colaborar con el padre de la niña, como informó a El País la abogada Virginia Salvo.