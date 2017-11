Plataforma local para hipotecas ya cerró negocios por US$ 1,5 millones

En Uruguay, el sector financiero es uno de los que más se vio revolucionado por la tecnología. A ese mercado en plena disrupción fintech se sumó Hipotecalo.com, una plataforma tecnológica peer to peer (P2P) que oficia de mediadora entre inversores privados y quienes necesitan un crédito y tienen una garantía inmueble o hipotecaria para ofrecer.

El modelo se probó en 2016 y comenzó a funcionar 100% este año, detalló Guillermo Borrazás, CEO de Hipotecalo.com. La plataforma ya cerró hipotecas por US$ 1,5 millones. «Lo recaudamos en nuestra primera salida al mercado y aspiramos a cerrar US$ 10 millones en el próximo año», agregó.

Hipotecalo surgió en Millennials, un fondo de inversión vinculado a Sinergia y enfocado en las fintech, indicó Alejandro Hounie, socio y director de la empresa. Entre otros inversores están Martín Larre, CEO de Sinergia y cofundador de Woow, los expropietarios de Creditel, Carlos Crosta y Marcelo Pereira, detalló.

La plataforma analiza los casos y define en forma ágil, segura y rápida si se está ante una oportunidad atractiva de negocios.

Solicitar un crédito está abierto a toda persona física (no jurídica). Están habilitados inmuebles de todo tipo; Hipotecalo es la responsable de estudiar que no existan embargos o problemas legales. El monto del crédito no puede superar el 50% del valor del inmueble.

En tanto, puede ingresar como inversor cualquier persona y participar de varios créditos a la vez. Solo se necesita disponer de un mínimo US$ 10.000. Hipotecalo presenta las opciones y cada inversor elige la hipoteca o el pool que prefiere. «Esto posibilita diversificar el riesgo participando en diferentes hipotecas con montos más pequeños, en lugar de apostar todo en una sola. Buscamos dar acceso al mercado financiero a personas que no llegan al mercado tradicional, ya sea por las tasas de interés que se cobran, por los niveles de exigencia o porque no quieren realizar los trámites en las instituciones físicas», remarcó Hounie.

Los préstamos son en dólares, pero está previsto más adelante sumar la opción de Unidades Indexadas (UI), para que los solicitantes puedan endeudarse en moneda nacional.

El interés que pagan quienes obtienen el crédito depende del monto así como de la relación de cobertura que tenga el inmueble versus el monto solicitado, dijo Hounie. Según el caso, puede ser más bajo que lo que ofrece el mercado o estar por encima, aunque «siempre dentro de los rangos establecidos por el Banco Central (BCU)», aclaró.

La rentabilidad neta para el inversor, luego de impuestos y gastos, oscila entre 9% y 11% en dólares, con un plazo promedio que puede estar entre uno y tres años. Los pagos se ejecutan de común acuerdo entre el cliente y el inversor, según cada contrato de hipoteca. Pueden ser mensuales, bimensuales, semestrales y anuales, entre otras alternativas.

Borrazás aclaró que, para garantizar el accionar de la plataforma, tanto la propiedad inmueble que actúa como garantía como el dinero de los inversores ingresan a un fideicomiso que tiene a Winterbotham como administrador y fiduciario. «Es una empresa de primer nivel mundial habilitada por el BCU. Incluso el tomador del crédito paga las cuotas que corresponda al fideicomiso y luego el fideicomiso cubre los costos operativos y administrativos y transfiere la diferencia al inversor», finalizó.