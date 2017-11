Con su pase al Mundial, Perú le dio una alegría a la inglesa Umbro

En un hecho histórico, luego de 35 años Perú volvió a clasificar a una Copa del Mundo. Los incaicos derrotaron 2-0 en Lima a la Selección de Nueva Zelanda y confirmaron su presencia en el Mundial de Rusia, el año próximo.

El Estadio Nacional de Lima estaba vestido literalmente con la «bicolor»; la mayoría del público lució la camiseta peruana (oficial o su réplica). Es que la euforia previa al partido decisivo contra los neozelandeses disparó la venta de casacas, un negocio redondo para la inglesa Umbro, a la postre, una de las ganadoras del triunfo del equipo sudamericano.

El fenómeno comercial se remonta a los últimos meses, y va a la par del desempeño deportivo.

Ya en septiembre, cuando las opciones de Perú de ir a Rusia crecieron tras sumar varios puntos consecutivos, las ventas de las camisetas franjeadas se triplicaron en relación al inicio del año, analizó Johan Vela, gerente de Marca de Umbro Perú.

Este meteórico ascenso contrasta con la imagen que ofrecían las tiendas locales hace solo algunos meses, cuando tenían las camisetas a precios rebajados y a la venta 2x1. Las remotas posibilidades de clasificación al Mundial así como la decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de cambiar de marca de indumentaria desde 2018 fundamentaban esa estrategia. La seguidilla de buenos resultados cosechados por Perú revirtió tanto el mal inicio en la Eliminatoria como la política de precios de Umbro.

Actualmente, la casaca oficial cuesta 200 soles (unos US$ 61).

La previsión de Umbro era, previo a la clasificación de los peruanos al Mundial, que si esto acontecía las ventas de camisetas crecerían entre 500% y 700% en relación a los últimos siete años, manifestó Vela.

El relevo, Sin Mundial.

En agosto pasado, la Federación Peruana anunció formalmente el acuerdo con la firma ecuatoriana Marathon, para que vista a todas sus selecciones a partir de 2018.

La compañía se quedó con este negocio tras ofrecer US$ 1,5 millones y 8 millones de soles (unos US$ 2,4 millones) en productos oficiales. La suma superó la propuesta de Adidas, que consistía en un contrato de US$ 500.000 y otros 8 millones de soles en merchandising.

«Es un contrato histórico», resaltó el presidente de la FPF, Edwin Oviedo.

Marathon viste a la selección de Ecuador y a la de Bolivia, dos equipos que verán de afuera el máximo torneo de la FIFA. Pero, pese al acuerdo con la FPF, Marathon también se «pierde» el Mundial con Perú ya que el contrato entra en vigencia en agosto de 2018, una vez terminado el Mundial.

Hasta entonces el rombo, el icónico logo de Umbro, seguirá estampado en la «bicolor».