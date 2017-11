Netflix prevé producir 10 proyectos en Argentina

«Latinoamérica es el territorio con mayor crecimiento para Netflix» dijo esta semana Ted Sarandos, director ejecutivo de contenidos de la plataforma, que llegó a Buenos Aires para confirmar el camino que ya había comenzado el año pasado con el acuerdo de Netflix con Daniel Burman que ya está en proceso de posproducción de Edha, la primera serie original realizada en el vecino país. Fue apenas el primer paso que dio lugar al siguiente proyecto: la serie juvenil Go, que en la línea de programas como Chiquititas y Violetta (éxitos del catálogo Netflix a nivel global), contará la historia de una adolescente con talento para la música y una triste historia familiar que ingresará a un prestigiosa academia artística.

«El consumo de entretenimiento es cada vez más personal y las líneas entre la TV y el cine son cada vez más borrosas», explicó Sarandos para caracterizar a lo que llamó «la era dorada del streaming», que en su pata argentina incluirá la semana que viene el comienzo de la filmación en Buenos Aires de The Pope, el filme protagonizado por Jonathan Price y Anthony Hopkins sobre la relación del Papa Benedicto (Hopkins) y el Papa Francisco (Price), que será interpretado por Juan Minujín en la porción de la historia que cubra su juventud.

Y para que no queden dudas del compromiso de Netflix con Argentina, otro de los grandes anuncios involucró a un documental en cuatro episodios sobre Boca Juniors. Para completar el menú de pasiones locales, ya se grabó la semana pasada allí un episodio de la nueva serie gastronómica Somebody feed Phil, un recorrido culinario por el mundo que está realizando el guionista y productor de la serie Everybody Loves Raymond.