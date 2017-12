MCGoLive: entretenimiento online las 24 horas desde cualquier rincón del país

Con 22 años de operaciones y más de 43.000 clientes, Montecable ha consolidado su crecimiento en el competitivo mercado de la televisión para abonados donde participan en la capital seis empresas, de las cuales dos son multinacionales que además operan a nivel nacional.



En sintonía con las últimas tendencias mundiales sobre consumo de programas de televisión y en su permanente apuesta a la innovación, Montecable ha desarrollado una aplicación de telefonía móvil para vivir intensamente el mundo del entretenimiento de la televisión por cable las 24 horas, los 365 días del año desde cualquier rincón del país. La versión Beta de la aplicación se lanzará la primera semana de enero 2018 y será abierta en forma gratuita a todos sus abonados.



«Queremos que nuestros clientes vivan la experiencia de disfrutar de la programación de más de 50 señales HD en vivo con conexión online directa a su smartphone, tableta o televisor inteligente», explicó Fabiana Orlotti, gerente general de Montecable.



Ante los cambios en la forma de ver televisión, sobre todo con foco en la ruptura de los límites de tiempo y espacio que exigen las nuevas generaciones de televidentes, ha surgido el desarrollo de la app Montecable GoLive. «Buscamos dar una respuesta eficiente a nuestros clientes, que ahora quieren tener disponibles los contenidos de las distintas señales en vivo en todo momento para acceder online cuando quieren desde la plataforma de su preferencia», dijo Orlotti.



Desde Montecable GoLive, es posible gestionar fácilmente y de forma inmediata los mejores contenidos en alta definición de la programación en vivo, inclusive hasta realizar zapping entre las distintas señales seleccionadas. Su siguiente versión tendrá disponibles funcionalidades muy importantes como poder ver un programa en vivo que ya comenzó, pausar el contenido o volver al inicio de un programa.



La nueva aplicación además tiene conexión directa con todas las plataformas Premium Play de Montecable, como HBO Go Play, Fox Play y Discovery Play, entre otras.



«Donde se encuentre nuestro cliente, ahí va a estar nuestra aplicación disponible para que pueda disfrutar del contenido en vivo de las señales HD de Montecable, junto a la interconectividad de todas las plataformas Play, logrando así una experiencia de entretenimiento única», sostuvo Orlotti.



Disponible en Google Play y App Store, la aplicación de Montecable puede ser utilizada con el paquete de conexión a Internet que el usuario tenga contratado o cualquier Wifi interconectado a la plataforma. Dado que la aplicación es compatible con iOS y Android, la funcionalidad de Screening de la aplicación permitirá reproducir el contenido que elijas en tu smartphone en cualquier pantalla de TV que tenga una conexión Chromecast o Apple TV.



Tras la experimentación del nuevo servicio digital durante su versión Beta , Montecable tiene previsto que GoLive llegue junto con el paquete de señales HD contratadas. «Estamos pensando agregar en una segunda versión en 2018 , contenidos OnDemand y agregar otras pantallas como ser una computadora personal (PC) y/o laptop con el objetivo de ampliar aún más la experiencia del usuario y posibilidades de conectividad», dijo la ejecutiva.



«Sabemos que las empresas de TV paga en Uruguay no cuentan por el momento con licencia de datos, ello limita el desarrollo de nuestro negocio pero no debería frenar nuestro interés de competir y brindar soluciones tecnológicas alternativas a nuestros clientes. MCGoLive tiene un fuerte foco en fidelizar a nuestros clientes brindándoles una solución a la altura de empresas multinacionales del rubro y por supuesto atraer nuevos clientes siendo competitivos», afirmó Orlotti.



Toda esta apuesta hacia nuevos servicios desde Internet, se realiza sin descuidar las inversiones en la red. «Hay muchos clientes que siguen eligiendo ver la televisión por cable desde el hogar», indicó la ejecutiva. Sin embargo, la evolución no se detiene. «Con este nuevo desarrollo, Montecable se posiciona al mejor nivel de los últimos avances de la televisión paga internacional», concluyó Orlotti.