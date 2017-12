EE.UU. y China luchan por dominar entre los "unicornios"

El mercado de los «unicornios» —las startups que de forma privada han sido valoradas en US$ 1.000 millones o más— cambió drásticamente en los últimos años, y todo gracias a China.

Porque si durante mucho tiempo fue EE.UU. la principal cantera de este tipo de compañías que más tarde llegarían a la bolsa, hoy es el gigante asiático el que está pisándole los talones. Así lo muestra un estudio de la plataforma CB Insights, donde se pone de manifiesto que entre 2013 y 2017 el número de nuevos «unicornios» nacidos en EE.UU. cayeron del 75% del total mundial hasta el 41%. Durante ese mismo período, en tanto, los nuevos «unicornios» nacidos en el gigante asiático pasaron de cero en 2013 hasta representar el 36% del total mundial este 2017.

El avance de China ha sido constante, tanto así que durante el primer trimestre del año, ese país superó a EE.UU., generando cuatro startups unicornios versus las tres de la potencia norteamericana. Asimismo, durante el tercer trimestre, ambos países empataron con la creación de cinco empresas de US$ 1.000 millones cada uno.

Está claro que los «unicornios» chinos representan una parte cada vez mayor de esta «especie» de emprendimientos en el mundo. Es así como hasta el tercer trimestre de 2017, ya sumaban 16 las nuevas compañías de esa categoría nacidas en la nación de Asia.

La lista incluye la aplicación de lectura de noticias Bytedance, que con su valoración de US$ 11.000 millones está entre las compañías mejor valoradas al momento de convertirse en «unicornio». La firma ingresó al selecto club durante el segundo trimestre del año, gracias a una inversión de Serie D de US$ 1.000 millones de CCB International y Sequoia Capital China.

Otra startup china que alcanzó ese estatus es la empresa de bicicletas compartidas Mobike, que logró el hito tras recaudar una Serie E de US$ 600 millones, lo que le permitió llegar a una valorización de US$ 3.000 millones durante el tercer trimestre. Los inversores en la ronda de Mobike incluyeron a Hillhouse Capital Management, el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), Sequoia Capital China y Tencent Holdings.

Los «unicornios» chinos de 2017 son solo algunos de los ejemplos de los que puede hace alarde el gigante asiático. En 2014, por ejemplo, la plataforma de ofertas diarias Meituan-Dianping ganó el estado de unicornio, después de recaudar US$ 700 millones de manos de Sequoia Capital China, por lo que fue valorada en US$ 7.000 millones en ese momento.

Ese mismo año, Lu.com, una plataforma financiera de préstamos P2P, alcanzó una valoración de US$ 10.000 millones, luego de una ronda de venture capital respaldada por Morgan Stanley y Ping An Insurance. Más tarde, la empresa de tecnología de drones DJI Innovations ingresó también al club, con una valoración de US$ 1.600 millones, aunque se estima que vale unos US$10.000 millones.

En 2015, China registró su mayor número anual de empresas «unicornio». Ese año, la startup de transporte entre privados Didi Chuxing encontró el camino para llegar al selecto grupo con una valoración de US$ 8.800 millones, después de una inversión de US$ 600 millones de Coatue Management and Farallon Capital Management, lo que dejó a la firma con valor de US$ 8.750 millones.

Esa cifra, incluso, se ha disparado a US$ 50.000 millones a partir del segundo semestre de este año, lo que convierte a Didi Chuxing en la segunda compañía privada más valiosa del mundo, después de Uber, que alcanza US$ 68.000 millones.

ENTRADA ESTELAR

En cuanto a empresas con las valoraciones más altas al entrar en el club de «unicornios», siete de los 10 primeros lugares son de firmas con sede en China y los tres puestos restantes son compañías de EE. UU.

Entre las líderes de estadounidenses está Theranos, que alcanzó una valoración de US$ 9.900 millones en 2014. Dado que la empresa mintió sobre sus capacidades tecnológicas a la hora de realizar análisis de sangre, hoy día está lejos de alcanzar su antigua valoración.

Facebook fue otra de las destacadas, al ubicarse en el puesto número 9 de la lista, con un valor de US$ 7.900 millones en el segundo trimestre de 2009. La compañía de Mark Zuckerberg se hizo pública tres años después y su valorización ronda los US$ 513.000 millones.

Por su parte, la china Alibaba Group recibió la valoración más alta al momento de su apreciación inicial como «unicornio», con US$ 32.000 millones. La valoración se produjo en el tercer trimestre de 2011, tras una ronda de US$ 1.600 millones realizada por un grupo de inversores, entre ellos la rusa DST Global, Lead Edge Capital y Silver Lake Partners. Cuando Alibaba debutó en la bolsa en el año 2014, logró otro hito al convertirse en la IPO más grande de la historia al alcanzar los US$ 167.600 millones.

Empresas chinas para todos los gustos

Meituan-Dianping. La compañía dirigida por Wang Xing es casi desconocida fuera China, pero en su país lidera un mercado con más de 1.000 millones de habitantes. Se formó a través de la fusión de Meituan.com y Dianping.com, que dio paso a una empresa líder en servicios de Internet solicitados mediante aplicaciones de smartphones. Lleva comidas a domicilio, entradas de cine, reseñas de restaurantes y promociona descuentos para compras en grupos.

Lu.com. Lufax es el segundo mayor prestamista «peer to peer» (P2P) en China. Esta plataforma conecta a personas que desean préstamos con inversionistas, recaudando sobre cada operación una tarifa del 4%. Desde sus inicios realizó más de 200.000 préstamos. Propiedad parcial de Ping An Insurance Group, Lu planifica enfocarse agresivamente en otras áreas de fintech, que incluirán créditos, pagos, seguros y tecnología regulatoria.

Didi Chuxing. Es la compañía privada más valiosa del mundo después de Uber. El servicio más popular de viajes compartidos del gigante asiático surgió tras la fusión de empresas rivales, Didi Dache y Kuaidi Dache, y proporciona transporte a 400 millones de usuarios en más de 400 ciudades de China. Sus vehículos y taxis de alquiler se contratan vía aplicaciones para smartphones. En 2016, la firma compró la división china de Uber.

Mobike. La empresa china de bicicletas compartidas tiene en servicio siete millones de birrodados en 180 ciudades de varios países, incluidos China, EE.UU., Reino Unido, Japón, Singapur e Italia. Su propuesta es que -aplicación móvil mediante- el usuario desbloquee el candado de una bicicleta compartida en cualquier lugar. El alquiler cuesta menos de US$ 1 por hora y cuando el usuario deja la bici, le cargan el importe en su cuenta telefónica.