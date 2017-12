Didi Chuxing, el rival chino de Uber, captó US$ 4.000 millones

The New York Times

La respuesta de China a Uber se está poniendo al nivel de su rival estadounidense en una medida clave: el dinero.

Didi Chuxing recibió US$ 4.000 millones en nuevos fondos de inversores que incluyen al SoftBank de Japón y a Mubadala, un fondo estatal de Abu Dhabi, según una fuente cercana a la operación.

Con la última inversión, la valoración de Didi Chuxing se incrementó a US$ 56.000 millones, según el informante, que no estaba autorizado a discutir los detalles públicamente y declaró bajo condición de anonimato. Este valor aumentó significativamente desde abril, cuando se valoró en alrededor de US$ 50.000 millones después de una ronda de recaudación de fondos de US$ 5.500 millones que también incluyó a SoftBank.

Por el contrario, Uber fue valorado en US$ 70.000 millones después de su última ronda de recolección de fondos.

Ni Didi Chuxing ni Uber son empresas que cotizan en bolsa. Sus revelaciones financieras mínimas dificultan determinar si las cifras de valoración serían respaldadas por el mercado en general. SoftBank ha invertido en Uber que, por ejemplo, valoraría esa compañía a un precio mucho menor.

Aún así, la última ronda de financiación para Didi Chuxing muestra cómo el capital continúa apresurándose en el mercado global, donde los inversores con mucho dinero están maniobrando para hacer apuestas a las compañías que creen que continuarán transformando la manera en que las personas se mueven.

Didi Chuxing compró el negocio de Uber en China el año pasado después de años de feroz competencia. Según un comunicado de la empresa, la financiación ayudaría a la compañía a invertir más en inteligencia artificial y en otras tecnologías avanzadas. Los nuevos fondos también apalancarán los esfuerzos de expansión en el extranjero. En ese sentido, Didi Chuxing anunció recientemente que intentará llevar sus servicios a Taiwán, con la ayuda de un socio local.

La inversión de SoftBank en Didi Chuxing marca su última apuesta en ride-hailing (servicio de taxi no formal como Uber).

Masayoshi Son, líder de SoftBank, realizó importantes inversiones en empresas que recopilan enormes cantidades de datos y que, por lo tanto, es probable que sustente futuras transformaciones basadas en tecnología aplicada en todo, desde alimentos hasta finanzas. Además de Didi Chuxing, SoftBank también invirtió en varios competidores directos de Uber en el mundo, incluidos Lyft en EE.UU., Grab en el sudeste asiático y Ola en India.

Desde que sacó a Uber del mercado chino, Didi Chuxing, que ya cuenta con pesos pesados de la tecnología, como Apple, Alibaba Group y Tencent Holdings, como patrocinadores, se propuso desarrollar tecnologías de próxima generación e impulsarse en nuevos mercados. Este año, la compañía abrió un laboratorio en Silicon Valley enfocado en seguridad basada en la inteligencia artificial y tecnologías de automóviles sin conductor.