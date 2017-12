Coworks en Nueva York atraen a inversores locales

E n el barrio neoyorquino NoMad —situado entre el Midtown y el Distrito Financiero de Manhattan— se erige The Assemblage/Nomad, un edificio de 12 pisos y 48.000 metros cuadrados (m2) que a través de su dinámica de coworking procura atraer a emprendedores, startups y empresas en busca de un entorno colaborativo, integrado y creativo.

Es el primer emprendimiento 100% de coworking a cargo de Prodigy Network, firma de financiamiento colectivo en el rubro inmobiliario. A través del crowdfunding, inversores de la región (incluido Uruguay) apostaron a este proyecto que prevé retornos del 16% anual.

The Assemblage recolectó US$ 60 millones de inversionistas de 24 países, a los que se suman US$ 35 millones de financiación senior para la compra y el desarrollo de la obra.

Entre los inversores privados, «la participación uruguaya fue muy importante, concentró casi el 15% del fundraising», comentó Lisandro Videla, vicepresidente de Distribución y Marketing de Prodigy Network. Sus montos se ubicaron entre los US$ 150.000 y US$ 200.000 por persona, detalló.

La empresa segmenta a sus clientes en tres perfiles: los inversores con menos de US$ 100.000, quienes están en el rango de US$ 100.000 a US$ 1 millón, y aquellos que superan el US$ 1 millón. «El proyecto tiene las mismas características (para todos), pero cada producto en el detalle de su estructuración y costos es distinto según el perfil», aclaró Vidella.

Según el ejecutivo, Uruguay se encuentra entre los primeros cinco mercados de Prodigy Network, que tiene otros tres proyectos en Manhattan.

Esta nueva apuesta responde a «la búsqueda de nichos de mercado y modelos de negocios innovadores que permitan a los inversionistas maximizar su retorno», explicó Vidella. Y los coworks surgen como una atractiva posibilidad de inversión por su crecimiento global así como en Manhattan.

«Es un mercado donde la demanda está creciendo a un 65% anual, mientras que la oferta lo hace a un ritmo mucho menor. Solo el 1,5% de la oferta de oficinas está en el segmento de coworking, entonces hay un potencial enorme», analizó Videla.

Con la perspectiva de ampliar el negocio, Prodigy Network baraja la idea de conectar a emprendedores e inversores. Mientras los primeros podrían conseguir capitales y ser incubados a través de la plataforma de la compañía, los segundos tendrían acceso a proyectos de venture capital y startups en EE.UU. con mucho potencial, señaló Videla.

Tras el prelanzamiento en agosto y la apertura formal en noviembre, The Assemblage /NoMad tiene una ocupación de casi 35%, el doble de lo esperado por la empresa. Tras el éxito se confirman dos nuevos proyectos de coworking en Manhattan: The Assemblage / John Street y The Assemblage / Park (con la apertura prevista para fines de 2017 y 2018, respectivamente). La firma cerraría el 2018 con cinco emprendimientos en operación avaluados en US$ 775 millones.

Oficinas, menús naturales y meditación

Con membresías de US$ 200 a US$ 1.600 por persona al mes, The Assemblage brinda diferentes servicios, que incluyen acceso los fines de semana y luego del horario laboral, oficinas abiertas y privadas. El desayuno y el almuerzo son gratuitos para los socios house y resident. El menú de alimentos y bebidas está pensado sobre ideales de bienestar y sostenibilidad. La propuesta se completa con programas de meditación, charlas, películas y talleres.