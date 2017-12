Billonarios se disputan el tren Hyperloop

En 2013 en medio de una conferencia de empresarios en California el mundo conoció los detalles del innovador proyecto del magnate tecnológico Elon Musk: un tren supersónico cuyas cápsulas se transportarían a través de tubos de vacío a velocidades mayores a 400 km/h.

Cuatro años más tarde, Musk ya no está solo dentro de la carrera por desarrollar este revolucionario medio de transporte, conocido como Hyperloop.

Esta semana, y solo a meses de realizar una millonaria inversión, el famoso propietario de Virgin, Richard Branson, también entró de lleno en el negocio y fue nombrado el martes como presidente de Hyperloop One, otra de las grandes firmas que ya han anunciado las pruebas de sus propios túneles y cápsulas, que incluso han logrado batir récords superando los 386 km/h y recaudaron más de US$ 50 millones en su última ronda de financiamiento.

De esta manera se revitaliza la carrera por ser los primeros en inaugurar su propio proyecto. Mientras que el propietario de Tesla se propuso que sus túneles estén operativos en Los Ángeles en 2020, la firma de Branson ya tiene seleccionadas 10 ciudades finalistas para ser escenario de su primera instalación en 2021.

El Hyperloop no es el único punto en común entre ambos millonarios, quienes suman una fortuna de US$ 25.500 millones. Tanto Virgin como SpaceX, de Musk, compiten en paralelo en el turismo espacial, industria que también podría ver los primeros resultados en un par de años y en la que además participa el fundador de Amazon, Jeff Bezos, a través de Blue Origin, que se propuso crear vuelos suborbitales por un pasaje inferior a US$ 200.000.