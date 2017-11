Rendimiento de las LRM en pesos cortó su racha alcista

En efecto, la utilidad se incrementó para los instrumentos a menor plazo de colocación, y descendió para aquellos de mayor plazo. Más específicamente, la tasa bajó de 9,05% a 8,69% para los títulos a seis meses y de 9,23% a 8,99% para las LRM a un año. En sentido opuesto y menos significativo fue el aumento de la tasa para las Letras a un mes, que subió de 8,57% a 8,73%.

De acuerdo con el índice Itlup, que elabora la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) y que mide el retorno de las emisiones soberanas en moneda nacional, la baja semanal "punta a punta" de las tasas fue de cinco enteros hasta alcanzar el viernes los 861 puntos básicos.

El nivel de demanda ascendió a US$ 11.161 millones, cifra superior a la registrada la semana previa (US$ 9.341 millones), de los cuales el Banco Central (BCU) finalmente terminó adjudicando US$ 8.453 millones.

Para esta semana, según el calendario tentativo, la autoridad monetaria anunció que emitirá LRM por un monto de $ 6.000 millones, considerando tramo competitivo y no competitivo en los plazos habituales de colocación.