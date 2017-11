¿En qué invertir de cara a lo que queda del año?

Este año ha traído grandes cambios para el inversor uruguayo. Entre los activos en moneda extranjera, la moderación del riesgo de pérdida del grado de inversión fue sin lugar a dudas la noticia más importante.



Por el lado de los activos en pesos, la fuerte caída de la tasa de inflación, un tipo de cambio estable y la baja de las tasas de interés a medida que el Banco Central del Uruguay (BCU) moderó el sesgo contractivo de su política monetaria cambiaron el panorama.



Frente a tantas modificaciones surge la pregunta de cómo posicionarse para aprovechar mejor el nuevo escenario.



En nuestra opinión, los títulos en pesos a tasa fija de corto plazo -como las Letras de Regulación Monetaria del BCU- estarán entre los activos más atractivos en lo que queda del año.



Los rendimientos que ofrecen estos instrumentos han ido cayendo a medida que el BCU, que comenzó el año con un sesgo claramente contractivo, ha ido normalizando su política monetaria y, tras la última reunión del comité de política monetaria, se acercó a un territorio más neutral. No obstante, consideramos que hay tres elementos que contribuyen a que las letras mantengan su atractivo, pese a la caída de rendimientos.



En primer lugar, juega a favor de las posiciones en pesos la perspectiva de baja volatilidad en el mercado cambiario en los próximos meses, lo que reduce los riesgos de presiones sobre el tipo de cambio.



La expectativa de una fuerte entrada de capitales -si finalmente se alcanza un acuerdo con la finlandesa UPM para la construcción de una tercera planta de celulosa- actúa como un ancla sobre las expectativas de depreciación de la moneda nacional.



En este escenario, el principal riesgo a un debilitamiento peso viene por un deterioro en el contexto externo y, aun así, probablemente tienda a debilitarse menos que las monedas emergentes.



Lo ocurrido en las últimas cuatro semanas es un ejemplo de ello: el peso se depreció 1.9%, trepando de $/u$s28.8 a $/u$s 29.4 mientras que el dólar se fortaleció contra todas las monedas emergentes y de la región, que se debilitaron en promedio 3%.



Con un escenario de baja volatilidad del tipo de cambio en lo que resta del año, las letras del BCU de corto plazo, con tasas en torno 8.2% anual en pesos, tenderán a ofrecer rendimientos en dólares superiores a los de los bonos más cortos del Tesoro en dólares.



El segundo factor a favor de las posiciones en pesos a tasa fija es la fuerte caída de las tasas de interés reales que ofrecen los instrumentos en Unidades Indexadas (UI).



En los últimos meses, a medida que el Banco Central fue llevando su política monetaria a un terreno más neutral, los títulos en UI pasaron de ofrecer rendimientos de 5% más la tasa de inflación a rendimientos entre 2% y 3% más la tasa de inflación.



Durante buena parte de este año, el atractivo de estos títulos residía en la esperanza de que ofrecieran importantes ganancias de capital a medida, que el BCU fuera haciendo su política monetaria consistente con la desaceleración de la inflación y la recuperación de la demanda de pesos. La situación de hoy es diferente, con rendimientos que se han reducido considerablemente, las perspectivas de ganancias de capital en estos títulos en lo que queda del año luce acotada.



El último factor, que juega a favor de los títulos de corto plazo emitidos por el BCU, es la perspectiva de la habitual deflación de diciembre como resultado del programa UTE Premia.



Los bajos rendimientos que ofrece la curva en UI actualmente sólo podrían alcanzar a los ofrecidos por las letras del BCU en lo que queda del año, si se verificara una fuerte aceleración de la tasa de inflación en los últimos tres meses de 2017. Dicho escenario luce improbable.



No obstante, teniendo en cuenta que todos los diciembres se observa una deflación del orden de 0.5% mensual, lo que reduce fuertemente el atractivo de los bonos en UI durante ese mes.



