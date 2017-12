La vecina de Sheldon Cooper

El jueves 30 de noviembre cumplió 32 años y su novio le hizo el mejor regalo: le pidió matrimonio. Emocionada, lo compartió con sus 3,5 millones de seguidores en Instagram a través de un video donde apenas puede contener las lágrimas. Su prometido, el multimillonario Karl Cook, le recuerda fuera de cámara que aún no le ha dado la respuesta. "¡Sí, sí quiero. Digo que sí, digo que sí!", dice entre llantos e hipos la actriz californiana.

Kaley Cuoco, quien ha ganado enorme popularidad como una de las protagonistas de The Big Bang Theory, es la segunda actriz mejor pagada de la televisión: 26 millones de dólares al año, según la revista Forbes. Desde 2014 la artista tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La actriz pasa por su mejor momento, tanto en lo sentimental como en lo profesional y aunque nunca estudió actuación puede decirse que su carrera empezó de muy pequeña con su participación en publicidades para la muñeca Barbie. Su capacidad interpretativa quedó ampliamente demostrada cuando en un popular programa televisivo Kaley interpretó a Britney Spears; con un ajustado short y un top imitó a la cantante con su tema Im a slave 4 u, y al igual que ella en una recordada actuación remató el número bailando con una serpiente sobre los hombros.

Precoz.

A los cinco años ya había grabado un aviso para Barbie. A los siete ya estaba participando en su primera película, Arenas movedizas, junto a Donald Sutherland y Tim Matheson (1992).

Llamó la atención de los críticos cuando interpretó a la niña Maureen McCormic en el film Growing up Brandy (1999). En 2004 ya era una jovencita de 19 años que había realizado varios papeles para series de la NBC y películas de ABC.

El año 2007 sería clave para su carrera: estrena su primera película como protagonista, To Be Fat Like Me. Allí interpreta a una joven atleta que no entiende la cuestión del sobrepeso y se viste como una gorda.

El otro mojón fue el 8 de noviembre, cuando llega el primer capítulo de The Big Bang Theory, donde interpreta a Penny, la vecina que les revoluciona la vida a los dos nerds de enfrente. De este modo comenzaría su carrera ascendente a la fama y que hoy la ha llevado a ser una de las actrices más populares del medio.

Corazón.

Kaley nació en la localidad de Camarillo, en California, en 1985. De pequeña se proyectaba más como una posible jugadora de tenis que como actriz. De hecho llegó a obtener buenas posiciones en el ranking de la Southern California Tennis Association. Sin embargo, pronto saltó desde la publicidad a la televisión y por allí comenzaron a abrirse posibilidades.

Desde entonces comenzó a interpretar pequeños papeles en series, con lo que fue logrando mayor atención de los productores. Así llegó hasta The Big Bang Theory y su papel como Penny, la vecina de enfrente que se convierte en el mayor agente de disrupción en las vidas de los físicos Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter en una de las comedias televisivas más célebres y elevada a la categoría de culto por millones de seguidores.

Kaley tuvo un breve romance con su compañero en la serie, Johnny Galecki (que interpreta a Hoftadter) y luego continuaron siendo amigos.

En 2013 se comprometió con el tenista Ryan Sweeting. Su matrimonio acaparó la atención de los medios especializados como una de las grandes bodas del star system; no obstante la pareja terminó separándose dos años más tarde.

La actriz logró mantener su fortuna luego de la separación, un patrimonio valuado en los 72 millones de dólares.

Hace pocos días la vida sentimental de Kaley volvió a ganar titulares cuando anunció su compromiso con el jinete Karl Cook a través de un video que subió a las redes en el momento en que su prometido le hace la petición.

Pero la vida de la actriz está muy lejos de terminar en estas noticias, o en su papel en The Big Bang Theory. Hace un mes atrás anunció el lanzamiento de su propia productora, Yes, Norman Productions, que ya firmó un acuerdo con Warner Bros. TV para la realización de la película La Azafata (The Flight Attendant), basada en la novela homónima de Chris Bohjalian, un thriller en el que una azafata despierta un día en un hotel de Dubai junto a un hombre muerto en su cama y no logra recordar qué ha ocurrido. "Cuando lo leí me enganchó al instante", declaró la actriz, ahora productora de cine.

Estos nuevos horizontes no impedirán, de momento, que Kaley continúe interpretando a Penny por varias temporadas más.