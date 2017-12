La única revolución

WASHINGTON ABDALA

Usted aún puede creer en la revolución socialista pero su hijo querrá viajar por el mundo y tener buenas ropas. ¡Chau papi con tus valores austeros y justicia social de pesuca! Usted puede creer que Dios castiga algunos pecados y esos "pecados" son virtudes en la posmoralidad donde el narcisismo es rey (selfies, fotos de Instagram, ser popular, likes y más son parte de todo eso). Sí, no todo es bueno, lo sé.

En ese baile "la política" está hecha polvo. Pocos seres quieren ser políticos. Suena peligrosa esa mirada. Mi generación nació amando la política porque la veía como una palanca para alcanzar la sociedad republicana. La del presente nació desmereciendo a la política porque la democracia estaba dada y solo conocen sus patologías (convengamos que mucho idiota criollo no colabora demasiado en lograr enamorar a los jóvenes).

El debate eterno de las sociedades está en el péndulo entre el Quijote y Sancho Panza. Cuando las sociedades son vencidas por el segundo estamos fritos.

El otro día me sorprendió una entrevista de Nicolás Jodal en canal 12 realizada por Emiliano Cotelo. Jodal mantiene el entusiasmo adolescente en sus proyectos. Anda por la vida empujando sueños revolucionarios de verdad. Verlo y oírlo hablando de los "autos que andan sin conductor" y remando algo de eso acá es destacable. Y no siempre he coincidido a lo largo de la vida con Jodal, pero ese es el talante que se requiere para sacar al país adelante.

Siendo bestial: ¿Quién hace más por el país? ¿Un individuo como Jodal, que empuja revoluciones tecnológicas o los que creen que hay que seguir recordando a la vieja revolución rusa? (lleno de carteles por allí que mitologizan semejante autoritarismo).

El Uruguay no es bilingüe con el inglés. Seguimos en la tabla nerd. Eso es porque aún reflejos retardatarios siguen vivos. El idioma inglés sigue asociado —en la mente de mucho neanderthal— al imperialismo. No terminan de entender que es el verdadero esperanto. Los chinos a los que les somos obsecuentes (con la consiguiente inmoralidad ínsita de ser ratas que nos rendimos al culto del dinero sabiendo que son una dictadura jodida) solo hablan inglés.

El presidente actual, que ya parece estar contando las horas para irse a pescar, es verdad, empujó "una computadora por niño". Para mí, su legado más grande, mucho más que su batalla contra el tabaco porque con el caos del porro el país se mujiquizó, o sea, va para adelante y para atrás en esos asuntos.

Sin embargo una computadora por niño fue un golazo. Los niños son autodidactas en materia tecnológica, aprenden a sortear obstáculos, juegan y de forma lúdica terminan curioseando YouTube que es la nueva universidad global. Esto los Netto y su barakutanga no lo entendieron jamás por eso fumigaron a los Filgueira y a los Mir.

Todo eso es necesario pero lo imprescindible es montar un país educado, moderno, con un modelo educativo que sea apetecido en el mundo y no solo pibes que terminen alcanzando laburitos rupestres. Eso es apostar a remendar, a atarla con alambre y a no soñar con ser líderes de lo inteligente y creativo.

O empezamos a soñar (y laburar) con ser eso o seremos solo una berretada latinoamericana más, solo seguiremos vendiendo materia prima de buena calidad y seremos lo que hemos sido eternamente.

O nos metemos en una revolución educativa violenta y damos vuelta el país y en diez años es otro, o morimos con los ojos abiertos.

Y es raro porque en el fútbol supimos globalizarnos y ser lo que somos. ¿O creés que Suárez, Cavani, Godín, Josema y tantos otros son una casualidad? No, en algún momento alguien les explicó que el mercado era el mundo y no la aldea. Eso es lo que hay que entender. Solo eso. Y laburar duro para eso.