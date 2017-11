Un thriller poderoso

De la noche a la mañana este joven profesor italiano de literatura se convirtió en un fenómeno editorial. Primero en su país y luego a nivel internacional. Aunque ya había escrito una trilogía de libros juveniles, esta, su primera novela para adultos, logró el éxito inmediato con un thriller fuera de lo común.

Luca DAndrea (Bolzano, Italia, 1979) es un confeso admirador de Stephen King y la trama vibrante y sostenida hace recordar al maestro del thriller literario en más de una ocasión. Un antiguo crimen sin resolver, el asesinato de tres jóvenes durante una tormenta de nieve en 1985 en el inhóspito cañón de Bletterbach, es el misterio que mueve la trama. Quien hace las veces de detective en ella es Jeremiah Salinger, un joven documentalista estadounidense que tres décadas más tarde se obsesiona con el caso. Esta es en esencia la historia de La sustancia del mal (Alfaguara, $ 590), aunque quienes se adentren en la novela verán que supera ampliamente este tópico.

Porque DAndrea hace entrar en escena un segundo protagonista que no es otro que la naturaleza y su fuerza descomunal capaz de cambiar drástica e impertérrita el curso de todas las vidas que se le interpongan. Con una prosa precisa y sencilla lleva al lector por el Tirol del Sur y todo el rigor de la vida en las montañas, de la que el autor se declara un profundo conocedor. "Es súpercruel y no acepta ni exceso de confianza ni errores. Tengo, como montañero que soy, una visión fatalista pero lo que he visto y vivido me ha enseñado que es una fuerza descomunal que está por todas partes", dice DAndrea hablando de la montaña.

Por la fuerza de sus imágenes y el modelo de historia sobre el que trabaja, el autor italiano también ha sido comparado con el noruego Jo Nesb, considerado por muchos como el actual maestro de la novela negra escandinava. El tratamiento de la maldad casi en estado puro que encarnan algunos de los personajes de Nesbo hace recordar el que narra en estas páginas el autor italiano.

Junto a Sandrone Dazieri, Maurizio di Giovanni, Antonio Manzini y el más célebre de todos, Andrea Camillieri, son considerados como los autores más destacados del giallo (novela policial) italiano.

