¡Terminó carajo!

¡Ojo pelado que es dentro del modelo capitalista y que los chinos están de vuelta de toda la bananez del socialismo surrealista! No vayas con la joda cubana porque son gente inteligente. Te regalo el curso para que te abran la cabeza. ¡Por favor no les hables de Maduro y esas boludeces! No la pudras (ni se te ocurra decirles que te hacías la cabeza con Cristina, ¡por favor!).

Llegamos a fin de año y como soy un tipo generoso voy a contarles los regalos que hice.

Le voy a regalar un curso de Cómo sonreír una vez al mes al ministro Ernesto Murro. No es difícil, lo dictan unos estandaperos amigos míos y solo cuesta al principio. Ría ministro, sáquese ese gesto ortibel y aflójese que nadie lo odia mijo. Y no nos bardée a los ciudadanos (y a sus colegas ministros). Sepa que usted no es más que nadie.

A mi ministra predilecta, Caro Cosse of course le voy a regalar unos abonos para la peluquería de un amigo mío (chetísimo) para que le arregle las puntitas. ¡Necesitás coloración de rubia tipo Marilyn y así salís a matar, diosa! ¡No tenés competencia divina! ¡Hacelas trapo a las que te quieren morder los talones! Tirale una piola a Costanza que es otra que no se ríe ni a palos; ayudala vos que tenés todo el power).

Tengo un litro de "Ubicol 600" para Susana Muniz. Este Ubicol viene con una dosis de "Sensatol concentrado". Le voy a pedir a Gabriel Pereyra que te lo lleve dado que es un tema que jamás aborda. ¡Pereyra: haga la tarea muchacho y no refunfuñe más!

Para mi presidente adorado (Taba number one) tengo unos paquetitos de maruja que me regaló mi farmaceútico del barrio y así lo puede usar democráticamente con los jóvenes que entienda pertinente. Me gusta ser generoso y obsequiar lo que el progresismo hace realidad. Sí, ya sé presi, cigarros no te regalo porque está todo mal con el tabaco, pero porritos, vamo arriba. Pepe dice que está todo bien (te llevo unos CD viejos de Bob Marley, solo de pensar la escena brumosa de esa bella música y el humo del porrito contigo, pitando por detrás, no sé, me emociono y lloro).

Pepe, a ti te voy a reglar un polígrafo para que lo uses delante del espejo y sigas entrenando este asunto de desojar la margarita y evaluar tu candidatura presidencial: hoy soy candidato, mañana no, hoy de vuelta me necesitan, mañana no… y vas midiendo todos los versos para entrenarte al mil por mil (es muy CIA esto, lo sé, pero vos ya perdiste los prejuicios con Obama en la Casa Blanca papi, así que cero estrés).

A Ernesto Talvi le voy a regalar unos trajes de candidato medio terrajas (no más look Ceres adorado) y le voy a decir a unos pirujas de barrio que te cuenten dónde están algunos boliches nocturnos y dónde se come el mejor fainá en Colón. Ahora que serás candidato tenés que mostrar clima popular (¡se vienen los baños de pueblo ¡qué emocionado debes estar! ¡qué liiinda experiencia!).

A Luis Lacalle le voy a regalar unas camisas de un comercio de la calle Colón que las sigue trayendo de contrabando un coreano —cliente mío— y son ideales para el tiempo que se te viene encima. Te van a quedar bien. ¡Confiá carajo! (nunca más Ralph Lauren, ya te lo dije; no jodas que te acorta el cuello).

A Pedro Bordaberry, ya le hice el sellito de abogado y lo puede pasar a buscar por casa cuando quiera (el mío anda bárbaro). Y si necesitás algo más, tengo el código procesal penal anotado por mí en los bordes.

A Pablo Mieres le voy a regalar una brújula de mi abuelo marino que usaba para orientarse en decisiones importantes y no quedar perdido en medio del mar… El viejo siempre la usaba para tomar valor y hacer lo que debía hacer con su nave. Claro, se requieren de aquellos… sé que los tenés porque el país se juega mucho en poco tiempo. Te va a gustar la brújula.

A Lu vice president le voy a regalar otra campera de cuero cheta. Me gustaba la que usó look motoquera cuando asumió. Look erótico-Harley. (Pepe, bancala).

Y a ustedes un beso enorme, los quiero mucho. Buen año adorados.