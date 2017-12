Seis Sentidos

EL TACTO

Cristal puede autorepararse a temperatura ambiente.

Investigadores de la Universidad de Tokio desarrollaron un cristal que se autorepara únicamente haciendo presión durante unos segundos y sin necesidad de ejercer calor para que se endurezca para recobrar su resistencia. El grupo de científicos trabajaba en la creación de nuevos adhesivos cuando el estudiante de posgrado Yu Yanagisawa descubrió accidentalmente que un polímero de baja presión molecular, el poliéter tiourea, tenía propiedades de autoreparación, revaló la cadena pública NHK. El cristal hecho con este material puede repararse presionando las piezas rotas durante varias decenas de segundos y recupera su resistencia original después de unas horas, han confirmado los investigadores a través de numerosos experimentos, reseñó EFE. Ya se han desarrollado materiales como el caucho autoreparable, pero los científicos aseguraron que es la primera vez que se crea una sustancia dura que puede arreglarse a temperatura ambiente.

EL GUSTO.

Hombres de países ricos son más altos por dieta de fósforo.

Los hombres de países ricos son cada vez más altos porque tienen una dieta más rica en nitrógeno y fósforo, según un estudio liderado por investigadores del Centro español de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF-UAB-CSIC), informó la agencia EFE. El trabajo, que publica la revista Scientific Reports, explica que hay una diferencia en la altura de los hombres de 23 centímetros de media entre los países con un PIB más alto y los de más bajo, una diferencia que ha crecido 1,5 centímetros los últimos 30 años.

El estudio ha concluido que la dieta rica en productos de origen animal y más variada es la que asegura que los países ricos reciban prácticamente el doble de kilos de nitrógeno y fósforo al año que los países pobres y, con ello, aumentar la talla de sus habitantes. Para llegar a esta conclusión, los investigadores han utilizado datos de 80 países diferentes de entidades como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) de hombres nacidos entre los años 60, 70 y 80.

EL INSTINTO.

Descubren que las aves se coordinan para cantar mejor.

Los pájaros pueden coordinarse tanto vocal como visualmente para mejorar el canto con otras aves, según un estudio publicado en la revista Behavioral Ecology. Investigadores de la Universidad de Oxford observaron que algunas especies no solo cantan juntas, sino también se mueven o "bailan" en sincronía. Así como en los humanos, por ejemplo, las expresiones vocales se producen naturalmente con los movimientos asociados de la cara, lo que reduce la ambigüedad del habla. Los animales se comunican con sus cuerpos enteros. En el estudio se utilizaron modelos robóticos de algunas aves para ver la reacción de aves reales. Se trataba de modelos robóticos que usaban pieles taxidérmicas, por lo que el color, el patrón y la textura de la superficie eran realistas. Los resultados indicaron que estas últimas tendían más a volar hacia los modelos robóticos que mostraban movimientos y sonidos coordinados con los que ellas producían.

LA VISTA

Con inteligencia artificial la NASA detecta sistema solar.

Un nuevo hallazgo de planetas extrasolares dio a conocer esta semana la NASA, a partir de información de su telescopio espacial rastreador Kepler. Esta vez el descubrimiento de los exoplanetas anunciados se hizo con la ayuda de inteligencia artificial de Google. Uno de ellos, identificado como Kepler 90i, resultó ser el octavo planeta de un sistema solar al que solo se le conocían siete. Con esto, por primera vez se verifica la existencia de un barrio planetario idéntico en número de miembros al de la Tierra. Se trata del sistema Kepler 90, situado en la constelación de Draco a 2.545 años luz.

La técnica empleada, llamada aprendizaje automático o de máquinas (machine learning), se inspira en la estructura del cerebro humano y consiste en un gran conjunto de neuronas artificiales que se comportan de manera más o menos análoga al comportamiento observado en los cerebros biológicos. De esta forma, un computador puede aprender a identificar, por ejemplo, un perro de un gato.

Advierten sobre el mal uso de los juguetes con sonido.

Algunos de los juguetes que se regalan en Navidad producen niveles de sonido que podrían ocasionar daños irreversibles en el sistema auditivo de los niños, según expertos de la Universidad California Irvine. "Los padres, probablemente se acostumbran al nivel de ruido de los juguetes favoritos de sus hijos, pero muchos de estos sonidos altos pueden dañar la audición de un niño si no se usan correctamente", explicó a EFE el doctor Hamid Djalilian, otorrinolaringólogo del Centro Médico de dicha universidad. Un juguete se ubica en un nivel seguro de sonido cuando el volumen no sobrepasa los 85 decibeles a una distancia de 25 centímetros del oído. Djalilian asegura que la mayoría, si no todos, cumplen con las reglas de seguridad. No obstante, el problema es que los niños no siempre los utilizan de manera correcta. Un ejemplo es que a la mayoría de ellos, especialmente los más pequeños, les gusta sostener sus juguetes cerca del oído para ver de dónde viene el sonido, y es ahí donde "está el peligro".

EL OLFATO.

Olor extraño y evitó que tren bala en Japón se accidentara.

El hallazgo de una grieta de 16 centímetros en un tren bala nipón (shinkansen) en marcha, que podría haber causado un accidente, se ha convertido en el primer incidente grave desde que este transporte comenzara a operar hace más de 50 años.

El tren bala tuvo que detenerse en la estación de Nagoya, a unos 350 kilómetros de su destino final, tras circular durante más de tres horas con un olor y ruido anormales. La grieta fue encontrada en el chasis de un tren en movimiento, confirmó a EFE un portavoz de la compañía ferroviaria que opera el servicio, West Japan Railway (JR West), quien explicó que ya se han revisado 80 vagones y que sólo en uno se detectaron problemas. Según el Ministerio japonés de Transporte, este es el primer "incidente grave" que afecta el sistema de tren de alta velocidad japonés y podría haber ocasionado un descarrilamiento. La grieta se encontraba en el marco de acero que sostenía el conjunto de ruedas.