Seis Sentidos

EL TACTO.

Descubren los beneficios terapéuticos del tacto.

Numerosos estudios demuestran el poder que la estimulación táctil ejerce en las relaciones sociales: permite aumentar la disposición y generosidad de quien recibe el estímulo. A su vez, aporta beneficios terapéuticos. Es que, el tacto es el sentido más antiguo de los humanos. El sistema del tacto se basa en una multitud de receptores repartidos por toda la piel y el cuerpo, pero todavía se investiga cómo se interconectan a nivel neuronal. "Para cada pequeño movimiento necesitamos la respuesta de las células táctiles que se hallan en la piel y el cuerpo", señaló a la revista Investigación y Ciencia Martin Grunwald, quien dirige el laboratorio de la Universidad de Leipzig, el único instituto europeo que se ha consagrado a la investigación de este sentido. El contacto de la piel no solo influyen en la manera en la que nos orientamos a diario, sino que también sirve para comunicarnos con los demás; incluso se halla relacionado con nuestra salud psíquica y corporal.

EL GUSTO.

Fumar atrofia el sentido del gusto, según un estudio francés.

Un estudio desarrollado por un equipo de investigadores del Hospital de la Pitié-Salptrière (Francia) ha determinado que los fumadores son incapaces de saborear algo tan sencillo como un café debido a que las sustancias tóxicas que contienen los cigarrillos obstaculizan la labor de regeneración de las papilas gustativas.

Los resultados, publicados en la revista Chemosensory Perception, confirman no solo que el tabaco produce una pérdida del gusto, sino también un cambio en la estructura de las papilas fungiformes de la lengua, que es donde se encuentran las gustativas. Estas son las que transmiten la sensación de dulce, amargo, salado y ácido; en promedio tenemos 10.000. Pero no solo sirven para distinguir entre los sabores, sino que además ayudan a la activación del sistema digestivo que cambia las secreciones de saliva, el ácido del estómago y los jugos pancreáticos; mejoran los sentimientos de placer y saciedad al comer y ayudan a determinar la calidad de los alimentos y si están en buen estado o no.

EL INSTINTO.

Crean lápidas virtuales para honrar a los ancestros.

La antigua tradición china de venerar a los ancestros ha entrado en conflicto con la falta de espacio para cementerios en la atestada Hong Kong. Pero un empresario usa un software de realidad virtual para conciliar ambos, permitiendo a las personas honrar las tradiciones confucianas de obligaciones familiares en el territorio, donde almacenar las cenizas de un ser querido puede costar hasta 130.000 dólares.

Según EFE, la empresa de Anthony Yau, iVeneration.com, ofrece a los usuarios crear lápidas virtuales en cualquier lugar en un paisaje de realidad aumentada en Hong Kong, incluyendo lugares tan improbables como un parque en el centro de la ciudad. Además de ahorrar costos, Yau espera que su modelo de negocio atraiga a más residentes jóvenes con conciencia ecológica. "Los muertos están ocupando mucho más espacio que los que aún están vivos, debido a que los sepultados ocupan ese terreno por muchos años", dijo Yau, que espera hacer pública su web en 2018.

LA VISTA.

Lo más personal Napoleón, Sade o Miró, se subasta en París.

La faceta más humana de grandesnombres de la historia y la cultura como Miró, Napoleón, el marqués de Sade o Saint-Exupéry se descubre en manuscritos, cartas y objetos personales que, antes de ser subastados en diciembre, son expuestos en París. "No he pasado un solo día sin amarte, no he pasado una sola noche sin estrecharte entre mis brazos, no he tomado una sola taza de té sin maldecir la gloria y la ambición que me mantienen lejos del amor de mi vida. (...) Mi encantadora Joséphine es la única en mi corazón, que ocupa mi espíritu, que absorbe mis pensamientos". Son palabras de Napoleón en una carta que envió a su esposa tras abandonar París y unirse a las tropas francesas en Italia en marzo de 1796, un tesoro que muestra una imagen distinta a la de gran estadista, inscrita en el imaginario colectivo. Según EFE, los manuscritos permiten descubrir el lado más personal de sus autores y desnudar sus mecanismos creativos, como ocurre con Los 120 días de Sodoma, del marqués de Sade.

EL OÍDO.

Tres hermanos de Río de Janeiro desarrollan el oído absoluto.

Se llaman Álex, Laís y Pedro. Tienen 18, 16 y 12 años y viven en la calle de la Esperanza, en un barrio humilde de Río de Janeiro. Los tres chicos tienen oído absoluto, una habilidad rara que, según estudios científicos, aparece en una entre 10.000 personas. Quien la posee identifica una nota aislada sin necesidad de referirla a una escala musical. Para ellos, ponerle nombre a una nota es casi tan fácil como identificar un color; no tienen que recurrir a otros tonos musicales para compararla con ellos. Con entrenamiento, una persona con oído absoluto es capaz de reproducir notas, incluso una melodía, que solo escucharon una vez. Bach, Beethoven o Frank Sinatra tenían oído absoluto. El oído absoluto, sin embargo, no es una capacidad natural de todos los grandes músicos. Este don fue descubierto en los tres niños por Newton Motta un profesor de música de una escuela municipal de Río de Janeiro hace ya cuatro años.

EL OLFATO

La nariz de los neandertales revela cómo respiraban.

Un nuevo estudio realizado por un equipo de científicos liderado por el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, ha logrado reconstruir en 3D la cavidad nasal interna de los neandertales gracias a los fósiles de dos individuos, así como a 38 representantes de humanos modernos procedentes de Argentina —26 de ascendencia del Suroeste de Europa y 12 migrantes recientes del Noreste de Asia—. "La reconstrucción incluye la distribución de la mucosa, lo que permite una simulación realista del ciclo de respiración en diferentes condiciones climáticas a través de la dinámica computacional de fluidos", dicen los autores en el trabajo, que fue publicado por la revista PNAS. Es que la morfología de la nariz del ser humano moderno y del neandertal fue evolucionando para adaptarse y asentarse en distintos territorios con diferentes climas.