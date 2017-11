Seis Sentidos

EL TACTO

Descubren que las bacterias también tienen sentido del tacto.

A pesar de su mala prensa, la mayoría de las bacterias no causan enfermedades. Casi todas son solo seres microscópicos que pasan desapercibidos pero que ocupan un papel totalmente central en la naturaleza: son fundamentales para el funcionamiento del suelo, de los océanos y de los propios seres vivos. Además, los ancestros de las bacterias de hoy permitieron que nacieran las células complejas de animales y plantas. Si hay oxígeno en la atmósfera es gracias al "trabajo" de estos microbios, que lo produjeron hace miles de millones de años. Aunque las bacterias son pequeñas y sencillas, tienen algo parecido a un "olfato", que les permite captar señales químicas. El jueves pasado, un estudio presentado en la revista Science por investigadores de la Universidad de Basilea (Suiza) e Indiana (Estados Unidos) demostró que, además, al menos algunas bacterias tienen sentido del tacto: son capaces de reconocer superficies y responder a estímulos mecánicos en apenas unos segundos.

EL GUSTO

Riesgos de una dieta sin gluten para pacientes no celíacos.

Un estudio publicado en 2016 por la Universidad de Columbia ya había advertido que la dieta sin gluten para niños no celíacos no aporta beneficios, pero además de ser una práctica innecesaria, también implica riesgos en su salud, explica Magdalena Araya, investigadora del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA). "La dieta sin gluten es pobre en hierro, por lo que produce un déficit de minerales", dice la especialista. "No existe evidencia de que el gluten haga daño a quienes no sufren de celiaquía, no tengan sensibilidad al gluten". Araya agrega que los niños sanos se exponen a riesgos, principalmente, cuando sus padres eliminan el gluten de sus dietas, sin considerar que los pacientes celíacos son tratados con suplementos para evitar las deficiencias que supone esta alimentación. El gluten es una proteína presente en el trigo, alimento que Victoria Bustamante restringió a su hijo Santiago (4) hace dos meses. Aunque el niño no es celíaco, Victoria cuenta que tomó la decisión luego de leer que esto ayudaba a evitar cualquier tipo de alergia.

EL INSTINTO

Crearon robot capaz de escribir cuentos de terror.

Científicos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) crearon un robot escritor capaz de generar historias de horror al que bautizaron Shelley en honor de la autora de Frankenstein, Mary Shelley. El equipo le dio a Shelley la tarea de leer 140.000 cuentos de horror publicados por escritores amateur en un popular foro de Internet. Ahora, la red neural artificial de Shelley está generando sus propias historias, colocando las primeras líneas en Twitter y entonces colaborando con humanos en la creación.

"Ella está creando historias extrañas y realmente imaginativas que no han existido en el género de horror", dijo Pinar Yanardag, estudiante de posdoctorado en el MIT Media Lab. Una de las historias, por ejemplo, es sobre un hombre embarazado que se despertó en un hospital. El experimento del laboratorio, lanzado junto con Halloween, sigue un proyecto similar del año pasado para crear imágenes de horror. Shelley tiene el comienzo, en un futuro escribirá los finales.

LA VISTA

Francia honra a Marie Curie, en su 150 aniversario.

La pasión por la ciencia y el prestigio profesional, pero también los valores y la curiosidad de Marie Curie, se exponen en el Panteón de París para descubrir, en el 150 aniversario de su nacimiento, la faceta menos conocida de la doble ganadora de un Premio Nobel.

Una mujer fuerte, trabajadora, comprometida y soñadora se revela en "Marie Curie, una mujer en el Panteón", un recorrido por el universo íntimo de esta figura legendaria de la ciencia e inspiración para tantas mujeres que han querido abrirse camino en un mundo de hombres, como informa EFE. Y es que Marie Skodowska-Curie fue toda una adelantada a su tiempo. Fue la primera mujer en obtener un doctorado en Física en Francia, donde se mudó con 24 años desde Varsovia, ya que la mujer tenía prohibido en la mayor parte de países el acceso a la universidad. En 1903, se convirtió en la primera mujer galardonada con un Nobel al recibir este premio junto a su marido, el físico francés Pierre Curie, por sus investigaciones sobre la radiación.

EL OÍDO

La NASA reveló una lista de sonidos y ruidos del espacio.

La NASA ofrece un listado de ruido espacial, entre los que destacan las ondas radiales obtenidas por la sonda Juno en su recorrido hacia Júpiter. "Algunas naves tienen instrumentos capaces de capturar emisiones de radio. Cuando los científicos las convierten en ondas sonoras, los resultados son espeluznantes de escuchar", señaló la NASA en referencia a estos audios, que suenen "escalofriantes". La agencia espacial revela que el bramido de Júpiter fue recogido en junio de 2016, cuando la nave espacial Juno cruzó el límite del inmenso campo magnético del planeta. Este sonido representa el momento en el encuentro entre Juno y el arco del choque de Júpiter. Capturar este momento es posible gracias a la sonificación de datos. En tanto, la sonda Galileo, también captó extrañas ondas de radio procedentes de las cercanías de Júpiter, de la luna Ganímedes, en la que se cree que hay un océano bajo la superficie.

EL OLFATO

El olfato podría dar pistas sobre el avance del Alzheimer.

El médico estadounidense Richard Axel, Nobel de Medicina en 2004, explicó en una conferencia en Lisboa que el estudio del olfato permite comprender el funcionamiento de la memoria y problemas relacionados con ella, como el Alzheimer.

En la conferencia, integrada en la Cumbre Internacional sobre Alzheimer que se celebra en la capital lusa, Axel presentó algunos de los resultados de la investigación sobre cómo funciona el olfato que le llevó a ser galardonado con el Nobel. El médico y su equipo observaron, con experimentos realizados en ratones, que el aprendizaje y las abstracciones del cerebro dependen en general de la experiencia, hallazgo que abre la puerta a entender cómo patologías como el Alzheimer afectan a la memoria. Su pérdida a una edad avanzada no siempre está relacionada con este mal. Los científicos identificaron variables de conversión entre un estado cognitivamente sano y un deterioro leve.