Seis Sentidos

Con dedos artificiales logran proteger la identidad digital.

Investigadores de la Universidad Estatal de Michigan crearon dedos artificiales para ayudar a los escáneres de huellas digitales. Para comprobar y determinar la verdadera seguridad en estos sistemas de reconocimiento, y poder mejorarlos, investigadores de la Universidad Estatal de Michigan se han puesto manos a la obra, diseñando y creando un "dedo falso" que contiene muchas propiedades semejantes a la piel humana. El dispositivo se ha utilizado para probar dos tipos de lectores de huellas digitales, ayudando a determinar cuál es el umbral de vulnerabilidad de estos dispositivos. Para la composición de este dedo se eligieron cuidadosamente los materiales, incluyendo silicona conductora, diluyente de silicona y pigmentos. "Lo que hace que nuestro diseño sea único es que imita a un dedo real incorporando las propiedades básicas de la piel. Tiene las propiedades mecánicas, ópticas y eléctricas de un dedo humano", señaló Anil Jain, profesor en ese centro de estudios.

EL GUSTO.

La feria gastronómica Mistura celebra diez años.

La feria gastronómica Mistura, la mayor de su tipo en Latinoamérica, abrió sus puertas el pasado lunes en el céntrico e histórico distrito limeño de Rímac, donde celebrará diez años de ensalzar la riqueza culinaria de Perú con una vuelta a sus orígenes. Sin las dimensiones de años anteriores, cuando llegó a ocupar once hectáreas, la décima edición de Mistura se propone seguir siendo la mejor feria gastronómica de América Latina, indicó a EFE el presidente de la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega), Bernardo Roca Rey, cuya entidad organiza la feria. Lo hará en el Rímac, "capital gastronómica de la capital", según señaló Roca Rey al referirse al tradicional distrito limeño, cuna de la cultura afroperuana en su barrio de Malambo y de multitud de recetas oriundas de la ribera derecha del Rímac, el río que cruza la capital peruana. "Estamos regresando a los orígenes y espero que venga incluso más gente que el año pasado", agregó al ser preguntado por las expectativas de asistentes, tras haber congregado a más de 400.000 personas en 2016.

EL INSTINTO.

Crean una robot para cuidar a pacientes con Alzheimer.

Expertos de la Universidad de Denver desarrollaron una robot empática e inteligente para acompañar a personas con Alzheimer. Según EFE, el robot, que tiene rostro de mujer y es apodado Ryan, fue creado por el profesor Mohammad Mahoor y sus estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Computación de la Universidad de Denver con la meta específica de ayudar a las personas que padecen de Alzheimer o de demencia y están confinadas dentro de lugares especializados. "Ryan va a ayudar a la gente en cuanto a interacción social, a aquellos que están solos, a aquellos que necesitan respaldo, y a aquellos que necesitan un acompañante", explicó Mahoor en declaraciones difundidas por la universidad. Además, la inteligencia artificial de Ryan le permite emplear "juegos cognitivos" para mantener activos los cerebros de los pacientes con Alzheimer. Por eso, dijo Mahoor, Ryan es un "robot empático", para "ayudar a las personas social y emocionalmente".

LA VISTA

Una escultura de arena del Guernica es elegida la mejor.

Una escultura de arena que representa el Guernica de Pablo Picasso fue escogida por el público como la obra vencedora del Festival Internacional de Esculturas de Arena (FIESA) que se celebra en Pra, en la región portuguesa del Algarve. La pieza, esculpida en arena por el artistas checo Radovan Zivn, reproduce una porción del cuadro de Picasso, que muestra expresiones de horror de personas y animales ante los bombardeos en la Guerra Civil española, explicó el festival en un comunicado que recogió la agencia EFE. Esta representación es una de las 80 esculturas de arena que integran el FIESA con "escenas ilustrativas de la música, el teatro, la pintura, la literatura, la danza y la arquitectura de varias épocas y partes del mundo", según los organizadores. El Guernica original, una de las obras más reconocidas de Picasso, se convirtió en un icono de la Guerra Civil española y actualmente está expuesto en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, junto a otras obras del pintor español.

EL OÍDO

Explican caídas de adultos mayores por falla en el oído.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los adultos mayores son quienes tienen mayor riesgo de muerte por caídas. Si bien las arritmias y cambios bruscos en la presión arterial tienen relación con la pérdida de equilibrio, son las lesiones en el sistema vestibular las más importantes de vigilar, ya que están directamente asociadas a las caídas que experimenta este grupo, explicó a el Mercurio la otorrinolaringóloga argentina Carolina Binetti. El sistema vestibular está formado por partes del oído interno y del cerebro, las cuales procesan información sensorial relacionada con el control del equilibrio. "Sus fallas se vinculan con las caídas porque son las que producen sensaciones de inestabilidad al girar la cabeza", dijo la doctora. Los síntomas de vértigo se generan cuando los otolitos, una especie de pequeñas piedras que se ubican a nivel del oído medio, se desplazan entre los líquidos de este órgano.

EL OLFATO

"Todavía tengo nariz", dijo Macron al oler marihuana.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó la semana pasada la Guayana francesa. El mandatario fue recibido por protestas que exigían que cumpliera con los compromisos de ayuda financiera adquiridos por el anterior gobierno francés y que reconoció que no se han cumplido. Como informa Univisión Noticias, el presidente de la república francesa visitó por sorpresa el barrio de Crique, en el distrito de Cayenne, en el marco del viaje oficial. Allí habló con los vecinos y varios jóvenes quisieron fotografiarse con él. En medio de la foto Macron olió algo que no esperaba. "Algunos no están fumando cigarrillos aquí, ¿eh? Todavía tengo nariz", bromeó. Después, como lo muestra un video que Macron posteó en su cuenta de Facebook, les advirtió de que fumar marihuana no los iba a ayudar en su rendimiento escolar. "¿Saben lo que les quiero decir, no?", les preguntó y siguió fotografiándose con ellos.