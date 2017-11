Proust el preguntón

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—Ser demasiado perfeccionista.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—Impuntualidad, desorden y la soberbia.

—¿Cuál es su estado mental más común?

—El buen humor y ser positivo

—¿Cómo le gustaría morir?

—En una playa, durmiendo, rodeado de mis afectos.

—¿Qué lo hace reír?

—La hermosa de mi sobrina.

—¿Cuál es su idea de fidelidad?

—Aquel que hace lo que dice y dice lo que hace.

—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Conocer París.

—¿En qué ocasiones miente?

—Cuando no sé decir "no" o cuando no hay necesidad de dañar al otro con la verdad.

—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Donald Trump.

—¿A qué persona viva admira?

—A mis padres.

—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—Hacer las cosas plan B y no optar por las plan A.

—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—La delgadez.

—¿Qué talento que no tiene desearía tener?

—Saber tocar el violín.

—¿Cuál es su mayor logro?

—Como actor, haber trabajado con artistas de la talla de Estela Medina.

—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—El apoyo incondicional de toda mi familia y amigos.

—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—La falta de educación y el desamor.

—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en una mujer?

—Que sea segura de sí misma y apasionada por lo que elija ser y hacer.

—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en un hombre?

—La perseverancia y determinación.

—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—Cuando actúo, en un teatro, cuando se abre el telón.