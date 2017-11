Policlasismo estival

Los ciudadanos de Pocitos sienten que les inundan su comunidad (los que se quedan miran atónitos por las ventanas). ¡Ah, el policlasismo uruguayo, qué belleza integrativa! ¡Cómo extraño la Noche de las luces! (extraño los preparativos de los locales, tapiando puertas y esas nimiedades para que la horda fuera contenida; hermoso y solidario).

En Punta del Este sucede algo parecido, los uruguayos, siempre con su estilo chichipío-terraja-machete se juntan en algunos lugares de ellos, van a restaurantes "conocidos", se integran poco con los porteños, y así están —y no están— en la jarana (tampoco nadie los invita). Las fiestas de los uruguayos son un embole, las de los porteños, bueh, no falta nada, hay excesos maradonianos, lobas de primer nivel y franeleo recalentón maximizado (los uruguayos siempre terminan borrachos y con alguno a punto de violencia).

Es tal el grado de distorsión que genera el verano y su lucha de clases que si andás por el Centro de Maldonado en enero, sentirás que modismos culturales, expresiones idiomáticas y alguna chotada porteña (cheta) son emuladas alegremente por los fernandinos. Es hermoso nuestro cascarriaje copión.

El que no desentona en medio de la locura de Punta es el intendente Enrique Antía, no se intimida con los porteños, los succiona tranqui pero devuelve un balneario lujete planetario. ¡Pa que negarlo!

En la Paloma se curte un look "descontracturado-pensado". Allí los pendex encuentran la libertad para libar, divertirse, jugar al cascarriaje pero seguir siendo ellos mismos.

Cabo Polonio es un lugar donde varios millonarios juegan a ser "popu" y se sienten identificados con lo natural. Allí podés encontrar médicos riquísimos, alemanas en topless y mucho imbécil imitador de Fito Páez que va a intoxicarse mirando lobitos. Mucho "progre" uruguayo va para el Cabo y cree que Buda lo ama. Mucha meditación. Humm..Humm…

Atlántida, y bue, mejora pero no logra tener el look que debería tener. No es ni chicha, ni limonada (hay una panadería que yo me mato con lo que venden allí). Uno en Atlántida no sabe si está en un lindo pueblo del interior arbolado o en un balneario. Y el juzgado de allí tiene buena gente, mis saludos.

Neptunia, bueh, Neptunia y Salinas, lo confieso, hoy me deprimen. No puedo con esos lugares y de chico iba a alguno y me encantaba. Claro, no estaba esta sociedad partida, fragmentada, donde el alcohol y la violencia son cosa diaria. Era otro país.

Ustedes pregunten dónde veranean los que tienen la mosca y eso les dirá mucho de esas personas. Si no entienden el lugar que les cuentan, pregunten si es el segundo —o tercer matrimonio— y eso les explicará la situación (estos casos paradigmáticos terminan veraneando en lugares tipo Guazuvirá).

Lo que es insoportable son los cruceros. Yo sé que tengo que hablar bien del turismo, Kechi querida, pero miro a la gente de los cruceros y siento que lo último que haré en mi vida es ser uno de esos boludos que los bajan unas horas, con la boinita para no insolarse, el pantalón cargo cortito y haciendo manito con la pareja jubilada. Los veo en la Ciudad Vieja y me produce profunda pena. Caminando por calles perdidas por allí —ahora no los afanan más por las cámaras, es cierto— me queda la impresión que ser turista de crucero es un castigo inventado por Dante. Mejor quedáte en un cine, mirando películas viejas, comiendo pop y hablando mal del gobierno de turno. Es que odio a esas moles donde miles de personas hacinadas pishan, comen, socializan, se reproducen y todo en ciudades flotantes llenas de gente y microbios. La humanidad está perdida. Ver en Venecia cruceros es vejatorio de todo.

Igual que sigan viniendo que los degollaremos. Les pondremos cara de que nos importa algo sus existencias y les diremos : "Yes, Suárez is our God and Pepe is our hero".