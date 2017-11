La peluquería progre

Las cuatro están con las cabezas metidas en las piletas negras y cada una tiene a una mujer detrás (no se sabe si son empleadas progresistas) que les lavan las cabelleras mientras ellas platican sobre el presente. Costanza y Carolina tienen las piernas cruzadas.

—Costanza Moreira: ¡Vos no entendés Carolina, no comprendés porque como sos la ministra estrella, y Tabaré se ba-be-a contigo, no te das cuenta lo que paso yo, día a día, enterrada en el sepulcro del parlamento con esos primates de la era cuaternaria!

—Mónica Xavier: Sí, no entendés, no entendés…

—Carolina Cosse: Claro que entiendo chicas, pero mi estrategia es otra…ustedes van por el perfil reivindicativo, lo mío es el look Marilyn. ¿No vieron cómo le hago caritas a los periodistas cuando me aprietan un poco? Después me hago la star y muevo la cabellera, —hacéme la tintura nena que la quiero rubia como Susana— y los voy llevando. Shó aprendí del Pepe el desplante chicas y los periodistas arrugan. ¿No viste cómo se me achican? ¿O se olvidan que estuve laburando en Venezuela un ratito largo? Algo aprendí.

—Costanza Moreira: ¡Pero no es asíii adorada, no es así! Nosotras tenemos un problema estructural y por ende nuestro género o lo reivindicamos en serio —sin cosificarnos— o nos extinguen. ¡Vos estás haciendo seispuntismo! ¿Te creés que los vas a tumbar de adentro? ¿Querés que te diga lo que piensooo? ¿Querés que te digaaaa? ¡Nos estás entregando Carolina! Nos vendés por moneditas, creeé que vas a ser la uno y vas a terminar como Juana de Arco. Te perdiste Caro, te perdiste mal. ¡Al final por descosificar nos arruinás!

—Carolina Cosse: ¡Ah, me vas a decir que es mejor tu estrategia! ¡Solo ponés cara de constipada, les decís a los tipos que te afanaron los cargos y luego hacés tu autobombo tipo Andrade! ¡Y cambiate el peinado y la tinta que sos un embole, parecés Bob Marley! ¿Y vos me decís que yo "las entrego"? ¿Las traicionooo? ¡No me hagas hablar que sé cómo llegaste y a la media hora pegaste un portazo creyendo que eras Alba Roballo! Cortala amorcito porque vos tenés lo tuyo. O preguntale a Lucía qué piensa de vos…

—Mónica Xavier: (cambiando de tema para distender) Yo quería ser ministra de Salud Pública y van todos a ese ministerio menos yo. Para mí que el presidente, luego de la ley del aborto me hizo la cruz. Bue, la cruz no porque es muy católico. Bah, o sí, pero es masón…en fin, no sé. ¿En que parte de la crítica estábamos chicas? Bajemos la pelota ¿Les dije que me llamó Cristina Lustemberg para venir un domingo a matear por casa? Pobre, que amor, otra mártir de la vejación machista.

—Liliam Kechichián: A mí no me dan la palabra en el Consejo de Ministros. Solo Astori habla de él. En el último nos hizo ver un video de él en ADM. Está pirucho. Por suerte llega el verano y salgo a escena a hablar bien de los argentinos. Justo yo que nunca los banqué…la vida tiene ironías chicas. ¡Caro, es verdad que sos la predilecta! ¡No embromes!

—Carolina Cosse: (en voz baja y reincorporándose en el asiento con la espalda firme, algo enojada) ¡Chicas, chicas, digamos las cosas como son, en este país Natalia Oreiro y yo somos las uno! ¡Y eso que ella es una pendeja! ¡Capa soy yo que a mi edad hago suspirar a toda la murga! (en voz firme y marcando los graves) ¡No sean en-vi-dio-sas chicas! ¡No es de mujer progresista eso!

—Costanza Moreira: (también erguida y mirando a Carolina con furia en los ojos) ¡Estás fuera de foco, no terminás de captar la profundidad del conflicto en el que estamos! ¡Si seguís boludeando y metiéndote tanto perfume vas a matar a alguno por intoxicación y nos van a juzgar por asesinas biológicas! ¡Basta me pudriste!

—Liliam Kechichián: ¡Ay este verano hago un homenaje a Coco Chanel en Punta. ¿Vienen?

—Todas al unísono: ¡Nooooo!