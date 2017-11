Lamothe, un actor que brilla

Intentó ser nutricionista. Fue mozo por diez años y pintó casas. Desde los 13 a los 20 (y tantos) años, Esteban Lamothe (40) hizo de todo, menos actuar. Nació en Florentino Ameghino, una localidad en el interior de la provincia de Buenos Aires, Argentina. A los 17 años se fue a la capital para empezar a formarse en la Universidad de Buenos Aires. No tuvo suerte con los estudios y después de "rebotar" por unos años, decidió abandonar. Hizo un curso de narrativa y otro de actuación. Allí, uno de sus maestros le dijo que siguiera por ese camino, que era bueno actuando. "Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me felicitaba por algo", dijo alguna vez. Y no lo dudó: iba a ser actor.

Lamothe es una figura que genera todo tipo de críticas. Hay quienes defienden la "pureza" de su trabajo y hay quienes sostienen que siempre actúa igual. Lo cierto es que, sean elogios o cuestionamientos, es uno de los actores del momento. Con su papel de Javo en Las Estrellas, la tira de Pol-ka que es furor en Argentina (y que se emite en Uruguay por La Tele) se metió en los hogares de varias (muchísimas) personas. Es que la novela va rumbo a ser el gran éxito televisivo del año, ubicándose desde que se empezó a emitir, en los primeros tres lugares del ranking de los más vistos de la televisión argentina.

Allí, Lamothe interpreta al chef del hotel de las cinco hermanas Estrellas y tiene una particular historia de amor con una de ellas (Virginia, a quien da vida Celeste Cid). En la telenovela, Javo parece tener mucho de Esteban. Sin embargo, hay algo que no se le puede reprochar: todos creen en la historia de amor entre el cocinero y una de las Estrellas, para sus seguidores es genuina y real. Los actores, en general, hace un largo tiempo ya que entendieron que las redes sociales son grandes aliados del éxito, alimentan la ilusión del amor entre sus personajes con posteos constantes, especialmente en Instagram, donde solamente Lamothe tiene 856.776 seguidores. Después de todo, la actuación es un acto de fe ,y aunque Javo tenga mucho de Esteban, todos los seguidores de Las Estrellas creen ciegamente en su amor por Virginia.

Saber elegir.

Parte de la libertad de los actores está en poder elegir en qué proyectos trabajar y parte de la inteligencia está en saber por cuál optar. Algo así decía Lamothe hace dos años, en una entrevista que le dio a los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Después aclaró que, si bien no le llueven proyectos, ha tenido la suerte de poder elegir. "Lo mejor que te puede pasar es poder hacer estar en un proyecto que sea masivo y popular pero que además sea de buena de calidad artística", dijo el actor. De esta forma, a lo largo de su carrera, Lamothe ha sido protagonista de varias telenovelas pero también de varios títulos del cine independiente argentino.

Hasta no mudarse a Buenos Aires, para Lamothe la cultura era algo casi desconocido. Fue después de que empezó a trabajar de mozo que un amigo le empezó a prestar libros, lo llevó a ver películas y a recorrer salas de teatro. Así se le empezó a abrir un universo desconocido y que le fascinó al instante. Fue una obra en particular, del director Ricardo Bartís, que hizo que Lamothe quisiera, definitivamente, actuar. "Vi El Pecado y fue como algo revelador, sentí que tenía que actuar, me daban ganas de actuar como lo hacían esos actores en esa obra".

Después de hacer un curso de narrativa, se inscribió a uno de actuación en el Centro Cultural Rojas. Así, apadrinado por Cristian Drut y Alejandro Catalán (reconocidos directores), empezó a hacer teatro. Después tuvo varios proyectos independientes en el circuito off que armaba con un grupo de amigos. "Yo aprendí a trabajar con amigos, tanto en teatro como en cine. Después, cuando empecé a trabajar en proyectos más grandes, me gusta que en los meses que dure el laburo haya algo parecido a la amistad", contó.

Aunque sus inicios fueron en las tablas, Lamothe no tardó en hacerse un lugar en el cine argentino. Fue en 2005 cuando su maestro, Alejandro Catalán, lo invitó a ser parte de una de sus películas. Ese fue, según dijo el actor en una entrevista, uno de los momentos más felices de su vida.

Si se hace un recorrido por la carrera cinematográfica de Lamothe, se ve que, hasta ahora, siempre ha sido de menos a más. Después de tener pequeños papeles en títulos como Tiempo de valientes, El Pasado o El nido vacío, vinieron otros más importantes como Historias extraordinarias (2008), Todos mienten (2009), o La carrera del animal (2011).

Luego llegaron roles protagónicos en El Estudiante (2011), donde el actor da vida a Roque Espinosa, un chico que llega desde el interior a estudiar a Buenos Aires y en torno a su experiencia gira todo el drama dirigido por Santiago Mitre, en El 5 de Talleres (2015), que protagonizó junto a Julieta Zylberberg, su expareja y madre de su hijo, o La Patota (2015). El éxito masivo llegó cuando protagonizó Abzurdah, también en 2015, junto a la China Suárez.

"Lo que pasó con esa película me asustó un poco, porque iba por la calle y 500 chiquitas se me acercaban para pedirme fotos solo porque la querían a la China, no sé, me parecía un poco rompe pelotas", dijo el actor sobre Abzurdah. En este sentido, Lamothe dice que la fama no le parece atractiva, no le divierte. "La fama dura un segundo, después de que una película baja de cartel, fuiste. Si te copaste porque la gente te saludaba en la calle y te pedía fotos, pegate un tiro".

Sin embargo, además del cine, hace poco más de seis años que Lamothe es uno de los actores más "famosos" (por más que le pese) de la televisión argentina. Es que, en 2012, tras hacer un casting en Pol-ka, quedó seleccionado para formar el elenco de Sos mi hombre (2012) y a partir de entonces, los éxitos televisivos que lo tienen como protagonista no han cesado: Farsantes (2013), Guapas (2014- 2015), Educando a Nina (2016) y la actual Las Estrellas. Además, fue parte del elenco protagónico de Estocolmo (2016), serie argentina para Netflix, y de El Marginal, que dirige Luis Ortega.

De esta forma, el actor se siente con surte de poder trabajar en productos masivos como los que genera la televisión y seguir siendo convocado por los directores del cine independiente que son sus referentes.

En un elenco de mujeres.

No hay dudas de que Las Estrellas es una de las telenovelas del momento. Protagonizada por Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Natalie Pérez, Violeta Urtizberea y Justina Bustos, la trama gira en torno a cinco hermanas que, para cobrar la herencia de su padre, deberán hacerse cargo de un hotel durante un año.

Allí, Esteban Lamothe es uno de los coprotagonistas, junto a Luciano Castro, Pedro Alfonso, Julieta Nair Calvo y Nicolás Francella y Rafael Ferro.

El actor da vida a Javier "Javo" Valdez, el cocinero del hotel que, entre idas y vueltas, tiene una historia de amor con Virginia (Celeste Cid), una de las hermanas Estrellas. Como en toda historia de amor de telenovela, Javo aparece para romper el matrimonio de Virginia con Ignacio y queda enredado en su relación con Amanda, madre de su hijo.