Grabaciones ilegales

Yo las tengo en casa. Si alguien las quiere para algún juicio, encantado de pasarlas, claro lo hablamos en privado…Van.

***

Pepe: ¡Pacha! ¡Pacha! Tenésh que venir y tirarme una shóga nene… la que te dije, la que te dijeeee… no me eshtá dando bo-laaaa. ¡She enloqueshióóó con éshe currito de la vishepresidénshia! ¡Y tá, no almuersho más y me tiene tiráu en las chilcas! Yo cocinar no shé y a esta altura no voy a comer hamburguesas del Donald.

Pacha Sánchez: Esteee… yo no sé jefe, pa mí que la perdimos en la maraña a la patrona. Esteeee…Tabaré la llama y ella viene bancando. Se hablan ellos…, ella manda. Al nene Raulito ya no le servían ni el café. ¡Recuperamos aire jefe! No se olvide de eso y la tropa está contenta…

Pepe: ¡Me importa un carajo lo que neceshiteeee Tabarée! ¡Yo no como! ¡No me coshina nadie ni una milanga carajo! ¡Ya no hay compañera pa tomar mates en este rancho y no es ashí la cosa! ¡Nooo esh aaashí! Habíamos quedao en que noshotros nos íbamos borrando. ¿Qué carajo pásha que no créshe ninguno de ustedes? ¡Vos o Orshi, metan huevo mijo! Miren que si no empujan terminan lustrando los shapatos del pelau bicicletero…

Pacha Sánchez: Jefe, jefe… perdone le tengo que cortar, me está entrando una llamada de Tabaré… le cuento luego (corta la comunicación telefónica).

Pepe: Click… (se siente a lo lejos una puteada peperil).

***

Javier García: ¡Rodrigo, cortala un poco con tus propuestas éticas que nos van a tirar con todo hermano! Hablá, pero no nos hundas el barco… salí de tu agenda propia flaquito…, no estás solo…

Rodrigo Goñi: No te equivoques Javier, es por allí que les comemos el hígado a estos atorrantes, están acorralados y por el lado ético no tienen respuesta…

Javier García: Todo bien pibe, todo bien, pero mirá que si nos empiezan a entreverar con el diputado y el intendente, con los nuestros, terminamos bailando reguetón en Panamá… Aflojá un poco, solo eso te pido. Ya habló Luisito, salgamos de escena…

Rodrigo Goñi: ¡No entiendo cómo no la ves Javier! Con esto en la elección interna nos quedamos con todo. Mirá que entre los gordos herreristas, los nenes de la 404, el Pájaro que anda jodiendo y algún invento de última hora, nos quieren esconder debajo de un abedul…yo te avisé…el que avisa no es traidor.

***

NN no identificado: Lo tengo Ernesto, lo tengo ese dato… se lo paso en media hora… (se oye un perrito berreta que ladra).

Ernesto Talvi: Yo necesito que todo fluya naturalmente, como si se decantara por inercia…si me lo piden es lo correcto, a lo norteamericano. "Yo corro la candidatura" pero si me lo piden…¿Se entiende? ¡Me tienen que pedir que sea candidato! Es una "performance" tipo empresa que hace responsabilidad social.

NN no identificado: ¿Y quién se lo va a pedir Ernesto? Jorge Batlle ya no está, Sanguinetti siempre tiene algún compromiso con alguno, Amado no parece simpatizar con usted…puede ser el viejo Santana (un luchador del coloradismo que todavía vive y es muy querido). No veo otro. Perdone la sinceridad.

Ernesto Talvi: ¡No entendés, no entendés! Tiene que ser algo tipo convención de Obama, onda moderna pero con un toque inspirador…yo sé hacer eso…¿Viste cuando hablo como me miran con devoción? Tengo ese toque…y no sabés lo que rinde eso…pero me preocupa que no haya nadie para un empujoncito… ¿En qué quedó aquel jugador de Nacional que acompañaba a Pedro?

NN no identificado. Emigró, nos sigue votando pero no pisa mas un club político ni por joda. Y perdone, Hugo De León no va con su estilo, no se enoje…no creo que lo conozca.