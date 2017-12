Cris Morena, la creadora de sueños

"Chiquititas fue el gran amor de mi vida", dijo más de una vez. Lo cierto es que seguramente Chiquititas haya sido el gran amor de miles de chicos que crecieron con las historias y las canciones de Cris Morena. Los millennials, digamos, nacimos y crecimos bailando que "todo todo todo es tuyo si querés", que con "una sonrisa mirá que fácil es". Es que la actriz y productora argentina fue la creadora de las más exitosas tiras infantiles y juveniles de la década del 90 y principios del 2000: Jugate conmigo, Chiquititas, Verano del 98, Rebelde Way, Rincón de Luz, Floricienta, Alma Pirata, Casi Ángeles y Aliados, solo por nombrar algunas.

A fines de octubre salió al mercado el libro Cris Morena, la mujer que transformó la adolescencia argentina, una biografía no autorizada sobre la productora que escribió el periodista Pablo Méndez Shiff. Allí repasa toda la carrera de Cris, pero además muestra una parte de su vida que no muchos conocen: una adolescente rebelde creciendo en una familia adinerada, que se fue a trabajar a la Villa 31 de Buenos Aires con un cura, que decidió armar sus propios proyectos y se abrió camino en un mercado exclusivamente de hombres. Escribió cada una de las canciones de sus programas, y a varios de ellos los dirigió en el teatro; vendió varias de sus tiras al exterior, y se transformó en la primera argentina, antes que ningún otro productor, en hacerlo.

Letras como "tengo el corazón con agujeritos y no me lo puedo curar", o "rinconcito de luz , mi castillo de nubes, donde nunca estás solo y te duele menos todo", quedaron marcadas en varias generaciones de niños, no solo argentinos, sino de varias partes del mundo. Por eso, nunca un título fue tan acertado como el del libro de Méndez: la mujer que transformó la adolescencia argentina.

Rebelde.

María Cristina De Giácomi nació en Buenos Aires el 23 de agosto de 1956. Creció en el seno de una familia de clase alta, en Barrio Parque y, según dijo en una entrevista en 2013 con el programa Gracias por estar, de Telefé, siempre fue una niña rebelde: "Tuve una infancia difícil y me aferré a mi rebeldía. Yo apruebo la rebeldía a toda costa, porque sin ella no se cruza ninguna barrera. Es necesaria. Es necesario que un chico se rebele, que pueda decir soy diferente a vos, escuchame". Así, su primer acto rebelde fue contra las siestas. "No me gustaba dormir cuando era chiquita, entonces me encerraba en una biblioteca, y ahí adentro me salvaron la vida. Había una máquina de escribir de mi abuelo y ahí me empecé a inventar mi mundo, inventé mis historias y mis sueños". Y, quizás fue allí que empezaron a nacer las historias del "libro de la vida", que después sería protagonista de sus novelas.

Luego de cursar todo el liceo en un colegio de monjas, decidió hacer la carrera de trabajo social, que abandonó cuando le faltaban tres materias para dedicarse a su faceta artística. En ese entonces, era una de las protagonistas del programa VolTops, donde se inició.

Se casó con Gustavo Yankelevich, con quien tuvo a sus dos hijos, Tomás y Romina. Después de estar un tiempo fuera de la escena artística y dedicarse a hacer y vender ropa para niños, empezó a escribir canciones para artistas como Silvana Di Lorenzo, Sandra Mihanovich y Sergio Denis. Pero su gran salto fue en 1984, cuando integró el elenco de Mesa de Noticias, un programa de humor protagonizado por Juan Carlos Mesa. Luego vino el cine con Los colimbas se divierten, Rambito y Rambón, primera misión y Los colimbas al ataque. En 1991 llegó el éxito de Jugate conmigo, un programa de entretenimiento para adolescentes. Eso fue lo último que Cris Morena (su nombre artístico) hizo frente a las cámaras. Decidió dar un paso al costado para producir Chiquititas, porque su hija Romina quería ser actriz: "Chiquititas era su lugar", dijo.

Fue así cómo, en 1995, empezó la historia de un hogar de niños que encontraban en Belén — protagonizada por Romina— a su "ángel". De esa tira, que estuvo al aire siete años, lanzó discos y llenó cientos de teatros, salieron nombres como Luisana Lopilato, Benjamín Rojas, Agustina Cherry o Celeste Cid. Todo lo que vino a continuación es lo que ya se sabe. Tres años después llegó Verano del 98, que significó las primeras apariciones en la pantalla de figuras como Tomás y Dolores Fonzi o Marcela Kloosterboer. En 2001, para cerrar el ciclo de Chiquititas, la productora llevó la historia a la gran pantalla.

Siempre apuntando a los jóvenes, vinieron tiras como Rebelde Way, Rincón de Luz, Floricienta, una nueva versión de Chiquititas, Alma Pirata y Casi Ángeles. Este fue su último gran éxito; con cuatro temporadas al aire y miles de fanáticos, Cris Morena contó la historia de adolescentes que soñaban juntos por un mundo mejor, la llevó al teatro y la hizo trascender fronteras (la banda de la novela, los Teen Angels, llegó a presentarse en España, Uruguay, Israel). Con ella también iniciaron su carrera Lali Espósito, Peter Lanzani y la China Suárez.

El 2010 fue un año trágico: en setiembre falleció su hija. "Antes no sabía lo que era el dolor", dijo después sobre Romina. Tres años después la productora creó Aliados; cada capítulo y cada canción de la serie fue un homenaje para Romina.

"Mientras bombardean a una generación desencantada, acá hay otra generación encantada con la vida y con la realización de los sueños", decía en una de sus novelas. Chiquititas, Floricienta, Casi Ángeles o Aliados, da igual. Todos sus productos tenían un mensaje: los niños pueden soñar con un mundo mejor. Por eso, quizás, Cris Morena fue la mujer que marcó la adolescencia de muchos.

Un espacio para niños y jóvenes

Está trabajando en la producción de una versión de Floricienta animada, de la mano de Discovery Kids y Juan José Campanella. Además, está produciendo la banda Mya, un dúo formado por dos de los actores de Aliados, Maxi Espíndola y Agustín Bernasconi.

"Un día me pregunté cómo quería verme en 20 años y me dije que rodeada de jóvenes", dijo la productora cuando visitó el programa de Susana Giménez. Es por esa razón que se encuentra trabajando en el proyecto de dos espacios para niños y adolescentes donde puedan aprender arte a través de la tecnología. Según contó, planea lanzarlos para el 2019. "Desde la muerte de Romina me puse más que nunca al servicio de la gente, yo soy quien soy gracias a ellos", dijo sobre el porqué de la iniciativa.

Chiquititas, el gran éxito Fue la gran historia de su hija, Romina Yan. Estuvo al aire desde 1995 al 2001, con distintos protagonistas. Tuvo siete temporadas y más de 1.000 capítulos. Llevó la historia al teatro y al cine y en 2006 hizo una nueva.