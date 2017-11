La biblioteca de los millennial

Cami es uruguaya, tiene 13 años, ganas de escribir, de que la lean. Para eso se creó en 2015 una cuenta en Wattpad. Y aunque esta plataforma pueda ser desconocida para buena parte de la población, hay 100.000 uruguayos que, según asegura la compañía a Domingo, son usuarios. Y aún más: pasan cerca de 500.000 minutos al mes leyendo o posteando textos.

"Wattpad es un lugar increíble. Puedes leer cuentos, escritos por personas de una edad similar a la tuya, y puedes escribir. Wattpad ayuda mucho a mejorar la escritura. Cuando yo empecé a escribir acá, y esto le pasó a un montón de otras cuentas, escribía pésimo, pero gracias a la crítica, positiva y negativa, pude mejorar un montón", resume Cami.

La lógica de la red social es tan sencilla como efectiva: cualquiera puede crear un perfil y subir el texto que quiera. De hecho, Wattpad ha sido comparada con la Biblioteca de Babel que imaginó José Luis Borges. Y se acerca bastante: cada mes se publican 400 millones de historias y, en ese mismo período, reúnen una audiencia de 60 millones de personas, que usan las más de 50 lenguas disponibles en la plataforma. En estos momentos, el mercado en español está en crecimiento y hay para entretenerse: hay 75 millones de textos subidos en este idioma.

"Llegamos a personas de todo el planeta con contenido único que no se puede encontrar en ningún otro lado. Las historias abarcan todos los géneros imaginables, reflejando la creatividad, imaginación y pasión de la comunidad global de wattpadders", señalan a Domingo desde la sede de la empresa en Canadá.

Wattpad funciona con el sistema de seguidores —similar a Twitter o Instagram— pero lo más particular es la interacción: las personas pueden comentar al costado de cualquier texto y los autores responden. Eso es lo que destaca Sayla (@SaylaTrack), una argentina de 23 años que reúne 8.600 seguidores. "Aunque al comienzo fue algo frustrante el hecho de no conseguir lecturas, la espera valió la pena. Me gusta poder interactuar con mis lectores. Que puedan adentrarse en las historias, que vivan las emociones de los personajes plasmadas en cada oración", afirma. Ella es wattpader típica: el 70% de los usuarios son mujeres y 80% son millenials (nacidos entre 1982 y 2000) o miembros de la llamada Generación Z (entre 2001 y 2010).

Experiencia.

Al ingresar, lo primero es seleccionar el idioma. Viene por defecto en inglés, pero cliqueando el ícono del perfil se cambia fácilmente. Luego hay básicamente dos formas de adentrarse a este universo que puede parecer inabarcable. Por un lado, en la portada aparecen historias "destacadas", "recomendaciones", tres etiquetas sugeridas —la semana pasada eran LGBT, Premios Watty (sobre lo mejor en Wattpad) y bts (best-sellers)— y luego figura lo más popular dentro de diferentes categorías como Romance y Misterio. A su vez, también hay sugerencias de usuarios a quienes poder seguir y una veintena de géneros por los cuales navegar, que van desde Humor, Hombre-Lobo y Ficción a Paranormal, Poesía e Historia Corta.

Así, uno navega por este universo infinito, o casi, donde hay números que impresionan. Por ejemplo, se sugiere seguir a Zela (@ZelaBrambille), que tiene 488.000 fans e historias como Miradas azucaradas que supera los 16 millones de lecturas. Ella, como muchos de los usuarios de Wattpad optan por ir subiendo textos por capítulos e, incluso, en su caso lo va haciendo con varios relatos a la vez. "Las actualizaciones de Cayendo por Rebecca volverán cuando termine Química imparable, historia que está a punto de culminar", escribió a fines de octubre.

Y este termina siendo el principal atractivo para el público, tanto para quienes escriben como quienes fundamentalmente leen. "Me encanta la relación que se crea con los lectores y el poder saber qué opinan de una historia mientras uno la está subiendo", dice Araceli Samudio (@LunnaDF), una paraguaya de 38 años que utiliza la red desde 2012. Y agrega: "La interacción de los lectores aporta muchísimo, uno puede saber en tiempo real si está logrando los objetivos que se planteó con la historia, si está enganchando a los lectores, si hay algún error... muchísimas cosas". El mismo concepto maneja desde Guatemala Tatiana M. Alonzo (@TatianaMAlonzo), que dice: "Me encanta interactuar con los lectores. Wattpad es una excelente plataforma para darte a conocer. Me ha abierto muchas puertas". A sus 28 años, Tatiana afirma que la dinámica de la red le permitió "hacer amistad" con muchos colegas y hace una sugerencia: "Animo a Wattpad a mejorar, es darnos la oportunidad de tener algún tipo de ingreso por publicar nuestros escritos".

De todos modos, como admite Tatiana, este es un excelente medio para que nuevos escritores se den a conocer. Y de ahí, muchos sueñan con poder dar el gran salto a la comercialización.

"Hay muchos escritores de Wattpad que consiguieron un contrato de publicación después de compartir aquí su historia. El número que han logrado repercusión internacional ronda los cien, y ciertamente es más ya que no estamos al tanto de todos los acuerdos", afirman desde la compañía (ver aparte).

En el último mes, Wattpad agregó una opción premium que implica pagar US$ 5,99 al mes o US$ 60 al año. Quienes se suscriban no tendrán que ver más la publicidad y en los próximos meses la membresía incluirá también ventajas a la hora de navegar y posicionar sus historias.

Esta nueva opción llega en un momento donde la firma está expandiendo rápidamente su negocio, según publicó TechCrunch. Además de esta red social, la compañía maneja Raccon, una aplicación para contar historias románticas en videos de 60 segundos o menos, con la premisa que tienen que haber sido vividas por quien la cuenta. A su vez, planea incursionar en la ficción de televisión y cine, a través de una alianza que realizó con la firma eOne. Parece que esto recién empieza.

La historia de Twitter que será un libro.

"No imaginaba que esto iba a llegar tan lejos y mucho menos que me iban a proponer escribir, pero por lo visto mis tuits atrajeron la atención de muchos lectores". Así resumía hace pocos días Manuel Bartual su experiencia tras lo sucedido a fines de agosto, cuando la historia de sus misteriosas vacaciones, que resultó ser una ficción, tuvo en vilo a la comunidad de Twitter. Su éxito fue impactante: logró más de 555.000 retuits, 4 millones de me gusta y 1.300 millones de impresiones. Además, pasó de tener 16.000 seguidores a alcanzar casi el medio millón. "Ando de vacaciones desde hace un par de días en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han empezado a suceder cosas raras", comenzaba el relato. Bartual es polifacético: dirigió una docena de cortometrajes y un largometraje, además de dibujar cómics en numerosas publicaciones. Ahora, tras este éxito en Twitter Bartual escribe su primera novela que publicará la editorial Planeta el año próximo.

CINCO AUTORES QUE NACIERON EN WATTPAD Y QUE SE CONVIRTIERON EN ÉXITO EDITORIAL.

Anna Todd.

Es quizás el caso más conocido por estas latitudes de salto de Wattpad al éxito editorial. Anna Todd comenzó a leer en esa red social una historia sobre One Direction y luego se animó a escribir. Su saga After se convirtió en un fenómeno mundial de ventas y ya publicó cinco libros más en 15 idiomas.

Beth Reekles.

Con 15 años Beth Reekles escribió en Wattpad The Kissing Booth y recibió más de 19 millones de lecturas, fenómeno que llamó la atención de Random House. Firmó contrato por tres libros más, vendió derechos al cine y fue elegida como una de las teens más influyentes por Time.

Abigail Gibbs.

Abigail Gibbs nació en Inglaterra. Cuando tenía 15 años comenzó a postear en Wattpad, bajo el seudónimo de @cansel1,2 la historia The dark heroine, que llegó a los 17 millones de lectores, y fue publicada por Planeta en español bajo el título Que nunca amanezca. Ahora estudia literatura en Oxford.

Taran Matharu.

A los 22 años, tras graduarse con honores en Administración, partió de viaje, comenzó a escribir La leyenda del hechicero, que actualizaba a diario en Wattpad. Tras lograr más de cuatro millones de visitas en seis meses, Planeta lo publicó. Ahora sigue su carrera editorial.

Emily Lindin.

Ya en su adultez publicó diarios de su adolescencia, cuando había sido víctima de acoso sexual y bullying, que incluso la llevaron a intentar matarse. Fueron leídos por millones de personas y se hizo un documental. Es la primera historia de no ficción de Wattpad que se convirtió en éxito editorial.