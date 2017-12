Zizek, Ranciére, Badiou, Bifo, Harvey, Agamben, a quienes leo con frecuencia, están dormidos. Estoy leyendo a Shakespeare— cuando eliges a uno para leer, no eliges a todos los demás: en ese momento se quedan dormidos. Sólo el gerundio es tan largo para abarcarlo. "Leo a Shakespeare" es más seco. Es un objeto. De los que le gustaban a los objetivistas. "Petals in a wet, black bought". Y esa gran nostalgia de los días del haikú, todos los días del haikú, casi sin tiempo ya de tantos días. El haikú, rincón de cobijo bajo el cielo de la tormenta poética. Mojón, punto de calma adonde van los desolados a dormir el sueño de otro tiempo posible, incapaces de volver posible a este tiempo. Quedaron con la imagen de un imposible dominante cuando el imposible nunca fue tan favorable al deseo de emancipación. El mundo no tiene sueño. La vida tiene sueño. El mundo y la vida se enfrentan cuerpo a cuerpo en la barranca del Misti, de Corrales a Tranqueras, en los dedos helados del Himalaya, nevados, y ahora en el Cerro del Marco en Rivera. Hay que tomar una decisión. Hay tanto. Una decisión duerme a los otros. Los campos, los puertos, las ciudades perfectas en formación, no en falsa escuadra. Piensa en Florencia. Esto recién empieza. Una naturaleza entera esperaba el escape con su montaña al fondo. Ahora las huidas están bloqueadas. Se huye adentro, entre-huido. El caballo. El caballo para la huida espera en el patio ensillado. Pero no hay ciudad para el caballo. Ni afueras. El abandono del campo —otro tema tan temido— es una frase ambigua: uno no sabe si el campo lo abandona o uno abandona el campo. Cuando vivía en Uruguay se decía que padecíamos una doble compra: las playas para los argentinos, vendidas, el campo para los brasileños, vendidos. Quedaba una especie de limbo, un pie en el charco y otro en el asfalto como un caballo saliendo de la Edad Media con medio cuerpo ya en el Renacimiento.