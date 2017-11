Sábado escabroso

HORIZONTALES

1) No preparada ni advertida. 10) Poco espesa o tupida. 11) Fallecimiento, deceso. 13) Armadillo, peludo. 16) Moribundos. 17) Territorio gobernado por un emir, como Fujeira. 18) Arrasó, devastó. 19) Vine al mundo. 20) Antiguo Testamento. 21) Cabeza de ganado. 22) Erbio. 23) Natural de Álava. 25) Natural de la Polinesia, región de Oceanía. 29) Hendidura de un hueso, que no llega a romperlo. 30) Iridio. 31) Signo de la adición. 32) Reparte las cartas para jugar. 34) Alimento, real o simulado, con que se atrae a los peces para pescar. 36) En la música antigua, indicación de tono que principia en el tercer grado de la escala diatónica de do. 38) Lauchas, ratoncitos. 39) Acción y efecto de sedar. 40) Reina de India, esposa del rajá. 41) Provisión de víveres. 42) Arma defensiva del cuerpo usada antiguamente, que en un principio era de cuero y guarnecida de cabezas de clavos o anillos de hierro, y más tarde, de mallas de hierro entrelazadas. 44) Peripatético.



VERTICALES

1) Interrumpir una acción o un movimiento. 2) Deseos persistentes y excesivos de hacer algo de la mejor manera posible. 3) Dios egipcio. 4) Altivo, presuntuoso, soberbio. 5) Holgazán, perezoso. 6) Nacidas mediante cesárea. 7) Ave zancuda del Mediterráneo. 8) Pie de la poesía griega y latina, compuesto de dos coreos, o sea, de cuatro sílabas, largas la primera y la tercera, y las otras dos, breves. 9) Bebida caliente de harina de maíz disuelta en agua o leche, con sabores edulcorantes (plural). 12) Plantígrados. 14) Sentir amor. 15) Contracción repetida e involuntaria de un músculo. 20) Cerveza ligera inglesa. 23) Medida antigua para paños. 24) Perteneciente o relativo a las vísceras. 25) Caballo que levanta mucho los brazos y pisa con violencia. 26) Pertenecientes o relativas al juego. 27) Pecado capital. 28) Perteneciente o relativo a la erosión. 29) Mariposa de cuerpo delgado y alas anchas y débiles, cuyas orugas tienen dos pares de falsas patas abdominales. 30) Lago de los Pirineos de Aragón. 31) Personas que presiden una asamblea. 33) Figuras de las que sacan a la calle en las fallas de Valencia. 35) Edad, época. 37) Cacahuete. 38) Protuberancia carnosa sobre el pico del pavo. 43) Infusión aromática.



Especial para EL PAÍS



Por Leonardo Conde - [email protected]