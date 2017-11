Martes impaciente

HORIZONTALES

1) Cansada, desmejorada, entre flaca y descangayada, diríamos. 5) Imitar las acciones de otro procurando igualarlas e incluso excederlas. 10) Medida de lucha sindical. 12) Moneda de plata de China. 14) Recoger, arrancar y suspender el ancla que está fondeada. 15) Humilde, sin engreimiento o vanidad. 17) Que tiene favorable recepción del público. 19) Vano, fútil, inútil. 20) Toma de medicina que se da al enfermo cada vez. 21) Una más, diferente. 22) Fingido, simulado, contrario a la verdad. 25) Persona que se ocupa de exhibir prendas de vestir, peinados, etc. 28) Plato formado por capas de pasta de harina, cuadradas o alargadas, que se intercalan con carne picada, verdura, etc. 30) Tubo de metal con que se rematan las mangueras de incendio. 32) Enamorada de Don Juan. 34) Escuela de niñas o ppárvulos. 37) Rama de árbol combada hacia el suelo. 38) En el fútbol, marcador de punta, el “half” de antes. 40) Foto o artículo que se corta de una publicación. 41) Despide radiaciones, calor, luz, etc. 42) Remolcar una embarcación desde tierra firme. 43) Mono de cola larga. 44) Esparcir agua u otro líquido, en gotas menudas. 45) Flor nacional de Inglaterra.



VERTICALES

2) Ápice, extremo superior. 3) FIESTA CRISTIANA QUE PRETEXTA EL GRAN CRUCIGRAMA CONCURSO 2017. 4) Una de las hermanas de Terpsícore y Talía. 6) Melindrosa, muy aficionada a las caricias. 7) Corteses, urbanos, comedidos. 8) Igualar las medidas de áridos con el rasero. 9) Planta liliácea de uso cosmético y medicinal. 11) Palo de la baraja. 13) Volcán de Sicilia. 14) Cieno, lodo o barro pegajoso. 16) Divinidad pagana de sexo femenino. 18) Envase a presión para la soda. 23) Rumiante andino. 24) Baile que ejecutan los indígenas de algunos pueblos de África al son de tambores. 26) Planta ranunculácea cuya raíz tiene uso medicinal como purgante. 27) Rayo de luz monocromática y coherente. 29) Hongo del tipo de las setas y las oronjas. 31) Reverencia o cortesía humilde en muestra de sumisión. 32) Cólico miserere. 33) Capa interna de las tres que forman la concha de los moluscos. 35) Artículo dentro de un listado. 36) Emitir sonidos que expresan dolor, pena o placer sexual. 37) La pintura, la escultura, la música, algo así. 39) Monte de Grecia, famoso por sus monasterior.



