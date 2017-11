Jueves sencillito

HORIZONTALES

1) Que anda sobre dos pies. 7) Especie de flauta antigua. 13) Imitadores o competidores. 14) Agorar, predecir. 15) Óxido de calcio. 16) Boyera, establo para bueyes. 18) Nota o indicación del lugar y tiempo en que se hace o sucede algo. 19) Oca, ganso. 21) Nosotros. 23) Nota musical. 24) Letra griega. 25) Niño de corta edad. 27) Fracciones de día. 29) HANS CHRISTIAN …, físico y químico danés, descubridor de aluminio (1777-1851). 33) Frutos de la vid. 34) Cachón. 35) Pájaro que juega al rugby con la celeste, y que le ganó 31 a 17 a Namibia. 36) Vino blanco elaborado en la provincia de Asti, Italia. 38) Prenda o señal entregada como garantía en algún contrato. 39) Sensación olfativa. 40) Divisible entre dos. 41) Cerveza ligera inglesa. 44) Dueño, señor. 45) Cocinaba a las brasas, o al horno. 48) Procedimiento o conjunto de procedimientos para realizar una acción. 50) Uno de los hijos de Jacob. 52) Pedazo de piedra pómez. 53) Pasan por alto una obligación. 55) Vigilaba desde un sitio elevado. 57) Canción con que los marineros acompañaban sus tareas. 58) Estanques pequeños para tener peces.



VERTICALES

1) Subvención para realizar estudios o investigaciones. 2) Óxido de hierro magnético. 3) Ajorcas. 4) Pronombre personal. 5) Monedas para ir de compras por Santo Tomé y Príncipe. 6) Plantígrado. 7) Tiñe o da color a una cosa. 8) Amplitud Modulada. 9) Combate, lance caballeresco. 10) Pato, género de palmípedas. 11) Quitó la vida, o jugó una carta más alta. 12) Bucal. 17) Que no tienen color. 20) Impedimento que no permite el paso. 22) Título del caballero británico. 26) Moluscos perlíferos. 27) Nombre aborigen del Río Negro de Uruguay. 28) Adorno arquitectónico en forma de huevo. 30) Herramientas para labrar las roscas de tornillos, caños, etc. 31) Sitio donde se trilla la mies. 32) Segundo día del mes. 34) Diván muy mullido y sin respaldo. 37) Extremidad anterior de las aves. 38) Separa, desune, divide. 41) Uno de los Profetas Menores. 42) Elevación ligera del terreno. 43) Concejal. 46) Saliva espesa y abundante que fluye a veces de la boca. 47) Primera película ganadora del Óscar. 49) Autillo, ave rapaz nocturna. 51) Genio creador, según los gnósticos. 54) Estado Mayor. 56) Preposición.



Especial para El País



Por Leonardo Conde - [email protected]