Jueves inquietante

HORIZONTALES

1) Participantes de una maratón, por ejemplo. 6) Antigua nave de carga, muy ancha en su parte media. 10) Establecimiento ganadero destinado al ordeño de vacas y a la venta de su leche. 11) La cabalgadura de Don Quijote. 12) Estado norteamericano con capital en Little Rock. 13) Cada uno de los orificios nasales del caballo. 15) Caso gramatical de la declinación, que denota relación de propiedad, posesión o pertenencia. 17) Tarjeta de saludo que se envía en ciertas ocasiones y festividades. 20) Muy y querido y de confianza, tratándose de un amigo. 21) Paisaje, vista de un horizonte muy extenso. 23) Mosca parda vellosa, cuyas larvas son parásitos internos de mamíferos. 25) Bastardillas, letras de imprenta inclinadas. 28) Que inspira simpatía. 29) Recluso. 30) Antigua escritura de los escandinavos. 31) Mensaje telefónico.



VERTICALES

1) Piel callosa que cubre la espaldilla y costillares del jabalí. 2) Famosísimo pintor y graba¬dor, máximo maestro de la escuela holandesa. 3) Período de tiempo que se distingue por los hechos históricos en él acaecidos y por sus formas de vida. 4) Que oprime. 5) Cosa que sale en cualquier línea de los límites de lo ordinario o de lo lícito. 7) Relativo o perteneciente al riñón. 8) Disparar contra el enemigo con ametralladoras. 9) Molesto, que no está o que no se siente a gusto. 14) Perito en la ciencia de medir tierras. 16) Hueso del cráneo. 18) Arma antigua arrojadiza a manera de dardo o de flecha. 19) Nombre común a varias plantas acuáticas pontederiáceas, que abundan en las orillas de ríos, arroyos, lagunas, etc. 22) Mosquito. 24) Pieza plana y móvil montada en la parte posterior de una nave, que sirve para dirigirla. 26) Irreligioso, hostil hacia la religión. 27) Conjunto de disciplinas físico-mentales originales de la India, destinadas a conseguir la perfección espiritual.



Especial para EL PAÍS - por Leonardo Conde



[email protected]