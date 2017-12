Jueves inocente

HORIZONTALES

1) Estandarte de Caballería de los turcos. 4) La que está aquí. 8) Hongo de sombrerito. 12) Alga unicelular filamentosa. 13) Colina de Jerusalén. 14) Rezan en un puerto de Argel. 15) Pared o baranda que se pone para evitar caídas, en los puentes, escaleras, etc. 17) Astil de la llave, entre el ojo y el paletón. 18) Parecido, similar. 19) Pueden ser los pies, en dibujos arquitectónicos. 21) Frazada. 23) Propósito detallado. 24) Palo de la bandera. 25) ALCURNIA puede hacer ver cosas que no son. 29) Familia de lenguas monosilábicas del SE de Asia. 30) Nombre de varias especies de cacatúas y guacamayos americanos. 31) Ganso, ánsar. 32) Robo callejero cometido atacando a alguien por sorpresa y con rapidez. 34) Garantía, respaldo. 35) Que no tiene órdenes clericales. 36) El Moro de Venecia, le decían. 37) Mecha que está en el centro de la vela. 40) DABA arroz a la zorra, dicen. 41) Edad. 42) Que se presenta en gran número, O SU MENOR cambio. 46) Bochazo, nota de suspenso en los exámenes. 47) Épocas, tiempos históricos o geológicos. 48) Centésimo de yen. 47) Aceite pictórico. 48) Halcón cazado antes de mudar la pluma. 51) Poema lírico de estilo elevado.



VERTICALES

1) Ovillo grande de lana cardada. 2) Fruto de la vid. 3) GRITARÁN para asegurar el buen funcionamiento de un artefacto. 4) Agente secreto. 5) Parte lateral de la cabeza, entre frente, oreja y mejilla. 6) Dios egipcio, objeto de culto hermético. 7) Insecto hemíptero, como el piojo. 8) Especie de zagalejo corto y sin pliegues. 9) Antiguo nombre de Irlanda. 10) Río que corta, realmente, a España y Portugal. 11) SANA especie de aves palmípedas. 16) Llaguita de la mucosa bucal. 20) Resina de color encarnado. 21) En el truco, cualquiera de los ases o sietes bravos. 22) Rostizar. 23) Escenario acondicionado para el rodaje de películas. 25) ERA GANSO, el maño. 26) Que implica novedad. 27) Canoa de los indios mejicanos. 28) Poco espeso o tupido. 30) Segundo hijo de Adán y Eva. 33) Profeta que armó el LÍO ESE. 34) Amarrar, sujetar. 36) Gordo de más. 37) Llama, rumiante andino. 38) Res de un año cumplido. 39) Embarcación menor, de remos. 40) Sentir gran amor o afición. 43) Aurochs, toro primitivo. 44) Necesidad de beber. 45) Indio fueguino.



