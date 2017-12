Crucigrama dominical

A) Crema hecha con leche, huevos y vino garnacha. B) Discutidor, amigo de disputas. C) Especie de taza con el borde de caucho, que sirve para limpiar la navaja de afeitar. D) Halagador, zalamero. E) Gallardete muy corto que se usa generalmente como cataviento. F) Vid silvestre, que se enreda por los troncos y ramas de los árboles, como la hiedra. G) Héroe mitológico. H) Pared delgada que sirve para separar las piezas de la casa. I) Alelado, idiota, escaso de razón. J) Sumamente malvado, impío e indigno del trato humano. K) Ciudad italiana, capital de Cerdeña. L) Comedia musical, ópera de asunto frívolo y carácter alegre, con algunas partes declamadas. M) Octavo planeta del sistema solar. N) Que tiene costumbre de fumar. O) Gordura que las aves como la gallina o la pava tienen en la overa. P) Sojuzgan, conquistan, dominan. Q) Bravía, rebelde, que no se puede o no se deja domar. R) Obra científica o literaria de poca extensión. S) Dejes fuera de combate al otro púgil. T) Esquivaré, evitaré. U) En todo o en cualquier tiempo.



SOLUCIÓN ANTERIOR: A) esparza B) rejalgar C) mayoría D) Española E) teclado F) esquimal G) novedad H) ocelos I) vestugo J) entremés K) Lumumba L) lechona M) infección N) idealista O) náutica P) velludo Q) eraje R) nayarita S) tropiezo T) orquídea U) regüeldo V) escayola W) salvado.

Solución del crucigrama anterior



“Desde la cima del añoso eucalipto, se lanzó al vacío, a la par que gritaba a su mujer: “Vieja, doy una vuelta y regreso a almorzar”. Y efectivamente, regresó… ¡como a los quince días, cuando lo dieron de alta de alta en el hospital”.



ERMETE NOVELLI: “Inventores”.



Especial para El País. Nº 1031. Por Leonardo Conde