Crucigrama dominical

A) Ricota. B) Persona elegida por una comunidad o corporación para cuidar de sus intereses. C) Corcho redondo que sirve de tapa y cierre a una colmena. D) Agasaje, regale. E) Necesidad o falta apremiante de lo que es menester para algún negocio. F) Peso de 20 quintales. G) Promoción a mayor dignidad, empleo o división. H) Embargan, cautivan, conquistan el ánimo. I) Sección de una necrópolis en que se depositan las urnas funerarias. J) Entre el octavo y el décimo. K) Aguardiente mejicano elaborado con el maguey. L) Animales que ponen huevos, como las aves, moluscos e insectos. M) Siciliana o francesa, por ejemplo. N) Desenfreno, desvergüenza, mal ejemplo. O) Médico encargado de examinar los cadáveres de occisos por cuenta de la justicia. P) El idioma de Goethe y de Schumacher. Q) Pelase, quitase la cáscara a las frutas, la corteza a los tubérculos o la vaina a las legumbres. R) Casa donde se recoge y cría a los niños expósitos. S) Insecto parásito, anopluro, de dos milímetros de largo, casi redondo, aplastado, y de color amarillento. T) Que no se disuelve en determinada sustancia. U) El Nuevo Mundo, que le dicen.





SOLUCIÓN ANTERIOR:

A) Némesis B) oyentes C) edredón D) lechería E) campero F) lamprea G) acceder H) reseco I) afrecho J) salcedo K) Orestes L) yunque M) oxígeno N) simple O) ofender P) Yapeyú Q) Upsala R) Neruda S) tahúres T) impacto U) pomada V) onagro W) alcuza X) sucede Y) inmundo.



“Expuse la situación sin ocultar nada y empecé a echarme la culpa de todo. Siempre he preferido que los otros se encarguen de defenderme y no de acusarme y para conseguirlo no hay como empezar acusándose.”



NOEL CLARASÓ: “Yo soy un tipo así”.



Especial para El País. Nº 1029. Por Leonardo Conde