Crucigrama dominical

A) Diosa griega de la venganza. B) Radioescuchas. C) Cobertor relleno de plumón, guata, etc. D) Sitio o puesto donde se vende leche. E) Perteneciente o relativo al campo. F) Pez fisóstomo que vive adherido a las rocas. G) Consentir en lo que alguien solicita o quiere. H) Sensación de sequedad en la boca. I) Salvado, cáscara del grano pulverizada en la molienda. J) Saucedal, terreno plantado de sauces. K) Hijo de Agamenón y Clitemnestra, hermano de Electra. L) Prisma de hierro usado para trabajar el hierro candente con el martillo. M) Elemento que constituye un 20% de la atmósfera terrestre. N) Sencillo, elemental. O) Injuriar, agraviar. P) Localidad de Corrientes, en Argentina, sitio de nacimiento del Gral. José de San Martín. Q) Ciudad de Suecia, famosa por su universidad. R) PABLO …, nom-de-plume del poeta chileno Neftalí Reyes, Premio Nobel de Literatura en 1971. S) Fulleros, jugadores profesionales. T) Choque de un proyectil o de otro objeto contra algo o alguien. U) Mixtura de una sustancia grasa y otros ingredientes, que se emplea como cosmético o medicamento. V) Asno silvestre. W) Vasija generalmente de forma cónica, en que se guarda el aceite para diversos usos. X) Pasa, ocurre, tiene lugar. Y) Sucio, asqueroso, impuro.





SOLUCIÓN ANTERIOR:

​A) enemigo B) dechado C) Groucho D) acogida E) refrán F) Wagner G) amistad H) leyenda I) lúbrico J) ampolla K) concha L) espiche M) utrero N) nepente Ñ) atalaya O) debacle P) equipo Q) umbría R) dictar S) Alaska T) Sawyer U) avispa V) lumbar W) decoro X) apenas Y) deseos Z) adonis.







“Esa noche a las once Wentworth Gold llegó a la estación Victoria y sacó un billete de primera clase para Peckham Rye. Iba fumando un cigarro y podía haber pasado por un médico de mediana edad que regresaba a su casa.

EDGAR WALLACE: “Una deuda saldada”



Especial para El País. Nº 1028. Por Leonardo Conde



Solución crucigrama