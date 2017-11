Crucigrama dominical

A) Asno, burro. B) Grupo de flores que nacen en un mismo punto del tallo y se elevan a igual o casi igual altura (plural). C) Narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición. D) Libre o exento de daño. E) Estante, tabla dispuesta horizontalmente para poner cosas encima. F) Sitio plantado de nogales. G) Nombre de tres colonias europeas del norte de Sudamérica, de la cual solo queda como colonia la francesa. H) Copia exacta de algo, especialmente de una obra artística. I) Preparar el montaje y ejecución de un espectáculo antes de ofrecerlo al público. J) De marfil, o parecido a él. K) Conjunto o cuerpo de los nobles de un Estado. L) Grupo botánico que incluye árboles como el pino, el cedro y el ciprés. M) Pieza de metal con uno o más clavos articulados en una varilla, los cuales sujetan una correa o cinta, que pasa por dicha pieza. N) Ronquido, ruido que hace alguno al dormir. O) Aversión, mala voluntad. P) Persona que pinta, esculpe o vende figuras de santos. Q) Gran trozo de hielo que se desprende de una masa mayor. R) Introducen una sustancia en el cuerpo por medio de una jeringuilla. S) Se dice de la entrada a un espectáculo que incluye una ubicación determinada para el espectador. T) Proveer a alguien de ropa y todas las cosas necesarias para una actividad particular





SOLUCIÓN ANTERIOR:

​A) porche B) armiño C) sondeo D) cayado E) unción F) advenir G) licaón H) caldero I) oteros H) nación K) témpera L) untado M) regatón N) sentado O) ingente P) crónlech Q) alquez R) fervor S) estreno T) régulo U) angosto V) tropiezo W) alpiste.







“Yo no tengo para darte / garzonier (sic) ni voiturette (sic), /sólo tengo en mi cotorro / una cama sin colchón, pero tengo pa’l invierno, / esas noches de fresquete, /un tapado de cariño /del calor del corazón”.







PASCUAL CONTURSI: “Caferata”.



Especial para El País. Nº 1026. Por Leonardo Conde