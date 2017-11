Crucigrama dominical

A) MOHANDAS ..., líder independentista indio, asesinado en 1948. B) Resguardar, defender, proteger. C) Compuesto medicinal con opio. D) Que se empieza a arruinar o amenaza ruina. E) Amarillo. F) Terror, asombro, consternación. G) ... el marino, personaje de un cuento de las 1001 noches. H) Luego, más tarde. I) Héroe griego, protagonista de La Odisea. J) Bandolero, salteador de caminos. K) Quiebra, pérdida o daño recibido. L) Guantes que no cubren los dedos, o que no tienen separado más que el pulgar. M) Especie de sable, corto y corvo, con filo solamente por un lado, y por los dos en la punta. N) Indio de las llanuras del noroeste de la Pampa, el sudeste de San Luis y el sur de Córdoba, República Argentina. O) Inicuo. P) Patriarca bíblico, padre de Isaac e Ismael. Q) Título de honor o de dignidad, de categoría inferior al de duque y superior al de conde. R) Partidarios, simpatizantes, seguidores. S) Grúa. T) Lo que queda después de haber escogido lo mejor y más útil de una cosa. U) Enfermo; se dice especialmente de un animal o vegetal. V) Cualquier bote pequeño descubierto, con asientos para los remeros. W) Sustancia grasa que se extrae de las cavidades del cráneo del cachalote. X) Elemento Nº 41, metal sumamente raro, semejante al tantalio. Y) Que tiene ansia o deseo vehemente de alguna cosa.





SOLUCIÓN ANTERIOR:

A) porche B) armiño C) sondeo D) cayado E) unción F) advenir G) licaón H) caldero I) oteros H) nación K) témpera L) untado M) regatón N) sentado O) ingente P) crónlech Q) alquez R) fervor S) estreno T) régulo U) angosto V) tropiezo W) alpiste.



“Yo no tengo para darte / garzonier (sic) ni voiturette (sic), /sólo tengo en mi cotorro / una cama sin colchón, pero tengo pa’l invierno, / esas noches de fresquete, /un tapado de cariño /del calor del corazón”.





PASCUAL CONTURSI: “Caferata”.



Especial para El País. Nº 1025. Por Leonardo Conde