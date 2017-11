Crucigrama dominical

A) Disco de metal dispuesto para recibir la acuñación en la fabricación de las monedas. B) Almendruco, almendra todavía verde. C) Prescripción médica… o culinaria. D) Isla griega donde vivía la poetisa Safo. E) Descuido de algo que se debía tener presente. F) Oscuridad, falta de luz, más o menos completa.



G) Avenida que bordea la costa de un lago, un río o el mar. H) La Tizona, la Colada o Excalibur. I) Plantación de yerba mate. J) Material pesado con que se carga el fondo de una embarcación para estabilizarla. K) Melancolía, tedio de la vida. L) Perteneciente o relativo a la sociedad. M) Familias escocesas, por ejemplo. N) Pequeño roedor, de característica cola muy poblada. O) Barrigón. P) Ángulo entrante que se forma en el encuentro de dos paredes o de dos superficies. Q) Aversión, mala voluntad, ojeriza. R) Corriente de agua de poco caudal que suele no ser permanente. S) Ave rapaz falcónida. T) Tela fuerte de seda, muy tupida y prensada, que hace visos y aguas. U) Arquitecto que construyó el Laberinto del Minotauro. V) Poema épico de Virgilio. W) Primer libro del Pentateuco de Moisés. X) Eclesiástico superior de una diócesis. Y) Segunda porción del intestino delgado, situada entre el duodeno y el íleon. Z) Pueblo de escaso vecindario y, por lo común, sin jurisdicción propia (plural).



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:

A) jueves B) occiso C) reyerta D) grávida E) escalla F) ayudar G) malayo H) áspera I) desdén J) odisea K) mechar L) enluta M) mayoral N) opalina O) roquete P) íncubo Q) apelar R) debacle S) esfinge T) urraca U) necedad V) nereida W) innoble X) ñapindá Y) ochosén.





"La niña ejerce una fascinación poderosa. Melindrosa y pícara, seduce, huye y retorna. Su padre es barquero, se pasa el día encima de la leve embarcación, llevando carga y gente de un lado a otro de la bahía”.



JORGE AMADO: “Memoria de un niño”.



Especial para El País. N° 1023. Por Leonardo Conde