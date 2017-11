Crucigrama dominical

A) Quinta feria. B) Muerto violentamente. C) Muerto violentamente. D) Dícese de la mujer encinta. E) Trigo carraón. F) Auxiliar, cooperar. G) Natural de Malasia. H) Despareja, insuave al tacto. I) Indiferencia, despego, menosprecio. J) Viaje largo y en el cual abundan las aventuras adversas y favorables al viajero. K) Introducir mechas de tocino en la carne que se ha de asar o guisar. L) Entristece, aflige, cubre de luto. M) Pastor principal entre los que cuidan de los rebaños de reses bravas. N) Pantalla de vidrio opalescente. O) Hierro de la lanza de torneo, que terminaba con tres o cuatro puntas separadas, para que hiciesen presa en la armadura del contrario y poder así desarzonarlo. P) Demonio que, según la opinión vulgar, toma apariencia de varón para tener comercio carnal con una mujer. Q) Recurrir. R) Desastre. S) Monstruo fabuloso, representado con cabeza, cuello y pecho humanos y cuerpo y pies de león. T) Ave semejante al arrendajo. U) Ignorancia, imprudencia y porfía en el error. V) Ninfa marina. W) Vil, abyecto, carente de nobleza. X) Planta mimosácea rioplatense, especie de acacia muy espinosa, con flores amarillentas y muy grato aroma. Y) Moneda de cobre del antiguo reino de Aragón, que valía un dinero y dos meajas, o sea, ocho meajas, un sueldo menor.



SOLUCIÓN ANTERIOR:

A) músculo B) áspera C) rítmico D) yunque E) bastión F) almena G) lavabo H) ormesí I) gorjal J) husmear K) mainel L) escaque M) líquido N) ondina O) diestra P) íconos Q) apiario R) sabueso S) invadir T) libanés U) escualo V) nacido W) cuenta X) impulso Y) objeto Z) Sodoma #) apuntes.





"No podía recordar la música, o sonido alguno en absoluto, pero tenía una impresión, una íntima convicción, de que la música debía ser más bella y más amable al espíritu, que casi todo lo que jamás hubieran visto sus ojos”.



Mary Balogh: “Melodía silenciosa”.



Especial para El País. Nº 1022. Por Leonardo Conde